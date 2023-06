Relegation 22/23: Frojach dreht Spiel in Gaal vor mehr als 500 Fans und macht Aufstieg perfekt

Details Sonntag, 18. Juni 2023 21:09

Im Rahmen der Relegation 2022/23 kam es am Samstag zum Duell zwischen dem UFC Gaal und dem FC Frojach. Damit hieß es Tabellenelften der Gebietsliga Mur gegen den Dritten aus der 1. Klasse Mur/Mürz A. Das Hinspiel endete überraschend mit einem 2:0-Sieg der Frojacher. Gaal stand also unter Druck. Es braucht mindestens einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Am Ende gewannen nun wieder die Frojacher, und zwar mit 2:1. Die Gaaler führten allerdings mit 1:0 zur Pause, ehe die Gäste das Spiel drehten und den Aufstieg bejubeln dürfen.

Mutige Gaaler

Die Gaaler starten stark ins Spiel. Sie geben Gas, wollen ein schnelles Tor, um die Relegationsduell wieder spannend zu machen. In der 19. Minute jubeln die Gastgeber dann auch. Rene Schmidt versenkt einen Freistoß direkt im Kasten der Gäste - der Ball passt genau ins Kreuzeck. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Der Frojach-Goalie muss dann auch zwei Mal mit einer starken Parade eingreifen, um das 2:0 der Heimischen zu verhindern. So geht es mit der knappen Führung der Gaaler in die Pause.

Frojach dreht Spiel

Im zweiten Durchgang eine bittere Situation für die Gäste: Ausgerechnet der im ersten Durchgang so stark spielende Goalie der Frojacher, Dominik Johann Rimmlll, muss verletzt vom Platz. Anstatt seiner wechselt Feldspieler Marcel Grillmaier ins Tor.

Was dann passiert, hätte sich wohl keiner der 500 Fans gedacht. Die Gaaler haben kurz darauf Pech - sie treffen nur die Latte. Man wirft schließlich alles in die Schlacht, um doch noch das in die Verlängerung rettende 2:0 zu erzielen. Anstatt des 2:0 fällt in der 90. Minute aber der Ausgleich für die Gäste. Und es sollte noch dicker kommen. Martin Tobernigg trifft in der Nachspielzeit zum 2:1 für die Frojacher. Das ist der Aufstieg für die Gäste. In der Folge wird es aber hitzig. Der Schiri muss mehrmals die Gemüter beruhigen, verteilt auch Gelbe und sogar eine Gelb-Rote Karte für Mark Schitter. Dann ist das Spiel vorbei.

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Thomas Tiroch, Alexander Kammersberger, Lukas Wabnegger - Maximilian Gaugusch, Daniel Birker, Rene Schmidt, Elias Sandtner, Matthias Hopf - Michael Grasser (K), Johannes Steffl



Ersatzspieler: Hannes Gruber, Jan Hauser, Mathias Wieser



Trainer: Herbert Müller



Frojach FC: Dominik Johann Rimml - Raphael Krenn, Mark Schitter - Sandro Apachou, Marcel Seebacher, Gregor Kobald, Dominik Jesner (K), Marcel Grillmaier, Jonas Michael Schiffer - Christian Lackner, Nico Judmaier



Ersatzspieler: Markus Metnitzer, Benjamin Grabmaier, Kai Dillon Pfandl, Martin Tobernigg, Manuel Gritz, Josip Martic



Trainer: Klaus Lindschinger

