Nach Rückstand - TUS Schöder überrollt SC Stadl mit 5:1

TUS Raika Neuwirt Schöder drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Vor dem Spiel eröffnete man das neue Vereinshaus womit man eine tolle Verbesserung der Infrastruktur erreichen konnte. Man ist also auch in diesem Bereich gut gerüstet für die neue Saison.

Das erfolgreiche Duo dieses Spiels: Fabian Dorfer links und Alex Schaffer rechts

Stadl begann die neue Saison mit einer Pausenführung

Die Gäste führten vor über 300 Zuschauern unter Trainer Elvir Mulaosmanovic zur Pause mit 1:0. Wie war es dazu gekommen? Es scheint einfach erklärt: Die Gäste standen in der ersten Hälfte clever in der Abwehr und konterten immer wieder gefährlich.

Das Heimteam kam durch Schaffer per Freistoß zu einer tollen Chance. Sein Ball pfiff knapp über das Tor von Keeper Krump. Weitere Chancen des Teams von Trainer Würger wurden vor der Pause mit Fleiß und Glück vernichtet. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Almedin Mulaosmanovic für den SC Stadl zur Führung (42.). War hier tatsächlich der Auswärtssieg möglich? Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus als Schiedsrichter Rößler zur Pause bat.

Nach 90 Minuten hatte Schöder den Gegner überrollt

Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts übernahm die Heimmannschaft das Kommando am Platz. Zehn Miuten nach der Pause traf Fabian Dorfer die Latte. Kurze Zeit später fiel dann der verdiente Ausgleich.

Alex Schaffer trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. Fabian Dorfer brachte TUS Schöder nach 67 Minuten die 2:1-Führung nach einer wunderbaren Kombination. Das 3:1 für die Heimmannschaft stellte Schaffer per Kopf sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie.

Mit diesem Tor war die Partie endgültig auf die Seite der Gastgeber gekippt. In der Nachspielzeit wurde es dann aber noch richtig deutlich.

Dorfer beseitigte mit seinen Toren (94./95.) die letzten Zweifel am Sieg von Schöder. Er erzielte somit drei Tore an diesem Abend.

Tor, Toor, Tooor für TUS Raika Neuwirt Schöder zum 5:1 zum dritten Dorfer Fabi mit wunderschöner Vorarbeit von Staber Luki Staba04, Ticker-Reporter

Am Ende feierte man einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Stadl kam TUS Schöder zu einem verdienten Sieg, der jedoch erst in den letzten Minuten richtig deutlich wurde. Hektisch wurde es noch einmal kurz vor Schluss als sich Julian Brachmaier aus Stadl nach Foulspiel die erste Ampelkarte der Liga in der neuen Saison abholte.

Aussicht auf die nächsten Aufgaben

Kommenden Samstag (13:00 Uhr) tritt TUS Schöder beim USV Krakaudorf an, einen Tag später muss SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen Tus St.Peter am Kammersberg Juniors erledigen.

Stimme zum Spiel Norbert Würger - Trainer TuS Schöder "Der Sieg ist für mich verdient, auch wenn es lange gedauert hat, bis wir die drei Punkte endgültig sicher hatten. Mit dem 3:1 war das Spiel dann endgültig entschieden. Nächste Woche haben wir gleich das Derby gegen Krakaudorf und da heißt es voll dran zu sein. Da werden wir richtig Gas geben!" Aufstellungen: TUS Raika Neuwirt Schöder: Fabian Karner, Lukas Staber, Fabian Dorfer, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Simon Stoff, Alex Schaffer, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Philipp Krapfl, Gerald Klünsner (K)



Ersatzspieler: Sebastian Pistrich, Benedikt Pistrich, Elias-Noel Schweiger, Manuel Kainer, Andre Mayerhofer



Trainer: Norbert Würger

Stadl: Thomas Krump - Philipp Gerold, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Philipp Kapun - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Bernhard Dröscher, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Florian Edlinger, Marc Angelo Haas



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

Gebietsliga Mur: TUS Raika Neuwirt Schöder – SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, 5:1 (0:1)

95 Fabian Dorfer 5:1

94 Fabian Dorfer 4:1

90 Alex Schaffer 3:1

67 Fabian Dorfer 2:1

61 Alex Schaffer 1:1

42 Almedin Mulaosmanovic 0:1

