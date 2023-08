Klare Sache für USV Krakaudorf - Sieg im Duell der Absteiger

Details Samstag, 05. August 2023 21:35

USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf kam am ersten Spieltag zu einem 3:0-Sieg gegen FC Raiffeisen Weißkirchen. Dies gegen den Angstgegner der Heimmanschaft. Seit sechs Jahren war dies der erste Sieg des Teams von Trainer Alexander Jesner gegen die Gäste. Für beide reichte es im Vorjahr nicht für den Klassenerhalt in der Unterliga und so sah man sich in der Gebietsliga wieder. Beide Teams zeigten sich gegenüber der letzten Saison personell verändert und spielten ein unterhaltsames Fußballmatch am Samstagabend.

Krakaudorf vergibt den ersten Elfmeter der Saison

Auch während dieses Spiels regnete es, aber immerhin konnte im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in der Steiermark gespielt werden. Auf nassem Geläuf starteten die Gäste motiviert und wollten hier etwas mitnehmen. Die Gastgeber nahmen den Kampf an, zeigten ihrerseits wunderbare Spielzüge und kamen in der 22.Minute zu einem Foulelfmeter.

Tobias Moser nahm sich den Ball und setzte ihn an die Latte. Aber nur Augenblicke später kam es dann doch noch zur Heimführung. In der 24. Minute lenkte Mario Brutti den Ball zugunsten von USV Krakaudorf ins eigene Netz. Nun drückte Krakaudorf, scheiterte jedoch immer wieder am überragenden Gästekeeper David Huber. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Eine überaus spannende Hälfte eins ist vorbei. Krakaudorf mit Chancenüberlegenheit. Jedoch lässt die Chancenverwertung auf beiden Seiten noch zu wünschen übrig. Alles in allem ein qualitativ hochwertiges Spiel in der Gebietsliga Mur. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Am Ende wurde es deutlich

Beide Teams zeigten auch in der zweiten Halbzeit, dass man hier spielen wollte. Einfach guten Fußball zeigen und das gelang beiden Mannschafte. Allerdings zählen im Fußball die Tore und da waren die Gastgeber erfolgreicher.

Mario Pirker schoss die Kugel zum 2:0 für Krakaudorf über die Linie (89.). Damit war die Partie endgültig entschieden. Zwischendurch hatte der Gästekeeper die Heimmannschaft zeitweise zur Verzweiflung gebracht.

Erneute Glanztat von Huber Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Kurz darauf traf Manuel Macheiner in der Nachspielzeit für USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf zum 3:0 Endstand (93.). Das Saisondebüt von USV Krakaudorf ist also gelungen. Man hat den FC Weißkirchen bezwungen und einen letztlich verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

So geht es für die beiden Teams weiter

Während USV Krakaudorf am kommenden Samstag um 13:00 TUS Raika Schöder empfängt, bekommt es Weißkirchen am selben Tag mit SV Scheifling zu tun. Schöder stieg mit einem 5:1 gegen Stadl in die Liga ein, man darf also ein gutes Spiel erwarten.

Stimme zum Spiel Alexander Jesner - Trainer Krakaudorf "Das war ein kampfbetontes, richtig gutes Spiel zweier Absteiger. Das 1:0 war der Dosenöffner, am Ende wurde es deutlich. Ja, der Sieg war vermutlich etwas zu hoch, aber immerhin haben wir nach sechs Jahren dieses Duell wieder einmal gewonnen. Wir freuen uns auf das nächste Spiel und bedanken uns bei Murauer für die neuen Dressen!" Aufstellungen: USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Adrian Shatri, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger



Ersatzspieler: Rene Wallner, Lukas Thanner, Elias Thanner, David Kleinferchner, Moritz Moser, Stefan Hollerer



Trainer: Alexander Jesner

Weißkirchen: David Huber - Mario Brutti, Stefan Bischof, Hannes Gruber - Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Andreas Gruber, Stefan Reinisch, Julian Keller, Sebastian Johann Grangl, Tobias Moser -



Ersatzspieler: Andreas Kumpitsch, Thomas Gach, Valentin Steinwidder, Siegfried Simbürger, Mario Goel



Trainer: Siegfried Simbürger Bericht Florian Kober Foto USV Krakaudorf

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – FC Raiffeisen Weißkirchen, 3:0 (1:0)

93 Manuel Macheiner 3:0

89 Mario Josef Pirker 2:0

24 Eigentor durch Mario Brutti 1:0

