Stadl feiert knappen Sieg gegen St. Peter/K. Juniors

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur hat sich gegen Tus St.Peter am Kammersberg Juniors mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Das Spiel war aber mehr als knapp, denn die Gäste machten den Gastgebern das Leben schwer.

Keine Treffer

Schon in der ersten Halbzeit sind die Gastgeber das bessere Team, bringen das Leder aber nicht im Tor unter. St. Peter tut sich schwer und so setzt der der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Stadl legt vor

In der 59. Minute ging SC Stadl/Mur in Front. Paul Weilharter war es, der vor 222 Zuschauern zur Stelle war - schöne Hereingabe und der frischgebackene Jungpapa köpft ein. Almedin Mulaosmanovic erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 61 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Trotzdem riskieren die Gäste jetzt. Markus Künstner sieht dann Gelb-Rot und St. Peter ist einen Mann weniger. In Unterzahl gelingt aber der Anschlusstreffer. Das 1:2 von Tus St.Peter/K. Juniors bejubelte Sandro Siebenhofer (81.). Am Ende verbuchte Stadl gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Mit diesem Sieg gibt SC Stadl/Mur die „Rote Laterne“ ab und klettert auf Platz sechs. Ein Erfolgserlebnis für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – ungeachtet der noch geringen tabellarischen Aussagekraft zum aktuellen Saisonzeitpunkt.

In der vergangenen Spielzeit fand sich St.Peter/K. Juniors mit 29 Punkten zum Saisonende auf dem sechsten Rang wieder.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) muss Stadl auswärts antreten. Es geht gegen FSC Pöls. Am Dienstag empfängt Tus St.Peter am Kammersberg Juniors FC Rot Weiss Knittelfeld.

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 2:1 (0:0)

81 Sandro Siebenhofer 2:1

61 Almedin Mulaosmanovic 2:0

59 Paul Weilharter 1:0

