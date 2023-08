Klarer Erfolg über FC Knittelfeld - TuS St.Peter Juniors dominiert am Feiertag

Details Dienstag, 15. August 2023 22:25

Bei Tus St.Peter am Kammersberg Juniors gab es für FC Rot Weiss Knittelfeld nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:3. Zuvor musste die junge Garde der Kammersberger am Sonntag gegen Stadl eine 1:2 Niederlage einstecken und Künstner ging mit Gelb-Rot vom Platz. Die heutigen Gäste aus Knittelfeld konnten am Wochenende gegen den Absteiger Pöls einen Punkt einfahren. Die Partie am Feiertag wurde zu einer klaren Sache.

Viele Chancen - nur ein Tor für die Gastgeber

Das junge Team von Trainer Karlheinz Wieser feierte einen deutlichen Heimsieg

Christian Kreis war es, der vor 120 Zuschauern in der 34. Minute das 1:0 für Tus St.Peter Juniors per Außenristschuß besorgte. Davor hatten die Gastgeber schon mehrere Möglichkeiten zur Führung. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

In der zweiten Halbzeit wurde es deutlich

Michael Siebenhofer schoss die Kugel zum 2:0 für St.Peter Juniors über die Linie (62.).

Michael Siebenhofer haut das Ding rechts unten rein Johannes Schnedl, Ticker-Reporter

Sandro Siebenhofer schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 3:0 für Tus St.Peter am Kammersberg Juniors in die Höhe.

Sandro Siebenhofer, 15 Jahre jung und haut das Ding eiskalt unter die Latte Johannes Schnedl, Ticker-Reporter

Den Gastgebern konnte man eigentlich nur vorwerfen, dass sie aus den vielen Möglichkeiten "nur" drei Tore gemacht haben. Die Gäste wehrten sich tapfer, hatten an diesem Tag aber keine Chance was Zählbares zu holen. Am Schluss schlug Tus St.Peter Juniors FC Knittelfeld mit 3:0 als Schiedrichter Ranzenmayer das Spiel abpfiff.

So geht für beide Teams weiter

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Tus St.Peter/K. Juniors USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, während Knittelfeld am selben Tag bei USV PL Soundpark Seckau antritt.

Aufstellungen: Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Manuel Plank, Mika Brunner, Manuel Sigl, Christian Kreis, Lorenz Stocker, Michael Siebenhofer (K), Dominik Siebenhofer, Daniel Berger, Lorenz Stock, Nicolas Stocker, Nico Gänser



Ersatzspieler: Dominik Reichl, Maximilian Stocker, Julian Schmiedhofer, Raphael Christian Hofer, Sandro Siebenhofer, Raphael Rieser



Trainer: Karlheinz Wieser

Knittelfeld FC: Gabriel Grgic, Lukas Travnsek, Manuel Colic, Mentor Buzhala, Christopher Ilic, Thomas Köck, Valdron Milazimi (K), Ali Avdoyan, Ovidiu Lazea, Marius Bud, Lukas Draganovic



Ersatzspieler: Valdrin Milazimi, Valentin Sekic, Boris Avdoyan



Trainer: Peter Winkler Bericht Florian Kober Foto St.Peter

Gebietsliga Mur: Tus St.Peter am Kammersberg Juniors – FC Rot Weiss Knittelfeld, 3:0 (1:0)

75 Sandro Siebenhofer 3:0

62 Michael Siebenhofer 2:0

34 Christian Kreis 1:0

