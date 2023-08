SV Fohnsdorf zerlegt den FC Frojach in alle Einzelteile - Hattrick binnen elf Minuten

Details Samstag, 26. August 2023 21:03

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV "DIEARENA" Fohnsdorf und FC Frojach mit dem Endstand von 9:0. In der Gebietsliga ist ein solches Ergebnis selten. Helmut Haslinger erzielte in dieser Partie satte vier Tore und einen lupenreinen Hattrick in der ersten Hälfte.

Hattrick von Haslinger binnen elf Minuten

Tomi Kirschner stellte die Weichen für SV Fohnsdorf auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 nach einem mustergültigen Angriffzur Stelle war. Helmut Haslinger sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (21./27./32.) aus der Perspektive der Gastgeber. Elf Minuten für einen Hattrick - Respekt! Wobei er das 4:0 mit einem Foulelfer erzielte.

Kirschner schraubte das Ergebnis in der 35. Minute mit dem 5:0 für Fohnsdorf in die Höhe. Die Pausenführung vom SV Fohnsdorf fiel deutlich wie verdient aus. Frojach hatte der Offensiv-Power des Teams von Trainer Emanuel Schalk nichts entgegenzusetzen.

Am Ende stand ein historisches 9:0 - man wird es in Erinnerung behalten

Haslinger (46.) mit seinem vierten Tor, Nino Eisbacher (51.) mit einem Distanzschuss und Marco Deutschmann (78.) bauten die komfortable Führung von SV Fohnsdorf weiter aus. Somit führte die Heimmannschaft mit 8:0. Zwischendurch schwächte sich der Gast als Marcel Seebacher nach einer Unsportlichkeit von Schiedsrichter Mujo Omerovic mit glatt rot vom Platz gestellt wurde. Kurioserweise war dies die einzige Karte in dieser Partie.

Daniel Sunitsch stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 9:0 für Fohnsdorf her (88.). Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und das Debakel von Frojach war perfekt.

So steht es um Fohnsdorf und Frojach und so geht es weiter

Die drei Zähler katapultierten SV "DIEARENA" Fohnsdorf in der Tabelle auf Platz drei.

Diese Niederlage war für Frojach sehr deutlich. Die Abwehr hatte massive Probleme. In dieser Saison sammelte FC Frojach bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen. Fohnsdorf kassierte in bisher drei Spielen nur ein Gegentor und ist noch unbesiegt.

Nächster Prüfstein für SV Fohnsdorf ist SV Scheifling/St. Lorenzen (Samstag, 15:00 Uhr). Frojach misst sich am selben Tag mit FC Rot Weiss Knittelfeld (17:00 Uhr).

Aufstellungen: SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Reiter, Selmir Bakic, Tobias Reiter, Tomi Kirschner, Helmut Haslinger, Andre Tatzer, Kevin Krenn (K), Emanuel Schalk, Benjamin Vollmann , Nikolaj Makic, Nino Eisbacher



Ersatzspieler: Jure Tomic, Florian Ritzinger, Justin Kolitsch, Marco Deutschmann, Stefan Messner, Daniel Sunitsch



Trainer: Emanuel Schalk

Frojach FC: Daniel Hansmann - Stefan Zirker, Marcel Seebacher - Gregor Kobald, Dominik Jesner (K), Jonas Michael Schiffer, Josip Martic, Matthias Hauck - Sandro Apachou, Christian Lackner, Nico Judmaier



Ersatzspieler: Dominik Johann Rimml, Kai Dillon Pfandl, Martin Tobernigg, Manuel Gritz, Robin Prem, Michael Stefan Seidl



Trainer: Klaus Lindschinger Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV "DIEARENA" Fohnsdorf – FC Frojach, 9:0 (6:0)

88 Daniel Sunitsch 9:0

78 Marco Deutschmann 8:0

51 Nino Eisbacher 7:0

46 Helmut Haslinger 6:0

35 Tomi Kirschner 5:0

32 Helmut Haslinger 4:0

27 Helmut Haslinger 3:0

21 Helmut Haslinger 2:0

16 Tomi Kirschner 1:0

