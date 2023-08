SC Stadl/Mur holt auswärts einen Dreier und gewinnt die Hitzeschlacht in Seckau

Details Samstag, 26. August 2023 21:38

Am Samstag trafen USV Seckau und SC Stadl/Mur aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Bereits nach wenigen Minuten nahm das Match seinen Lauf als die Auswärtsmannschaft in Führung ging. Bei tropischer Hitze sahen die Fans eine kämpferisch hochklassige Partie, vor allem in der zweiten Halbzeit.

Zur Pause stand es 1:1 Unentschieden - noch war alles offen

Vor 130 Zuschauern markierte Samuel Hainzl das 1:0 für Stadl (8.). Berni Dröscher erkämpfte sich bravurös den Ball, passte weiter auf Mulaosmanovic und der bewies sein feines Füßen und spielt einen Zuckerpass auf Hainzl und schob den Ball trocken an Keeper Philipp Gerold vorbei zur frühen Führung. Nach gut zwanzig Minuten dann die erste Chance für die Gastgeber durch einen Kopfball.

Andreas Steinberger schoss für Seckau in der 29. Minute das erste Tor.

Tor, Toor, Tooor für USV PL Soundpark Seckau zum 1:1 das nennt man wohl Pech, ein weiter Ball kommt zu Steinberger und der spitzelt den Ball durch Dröschers Beine und dann auch noch am Keeper vorbei Michael Hardt , Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin als Schiedsrichter Ahmad Reish zur Pause pfiff.

In der zweiten Halbzeit machte der Gast dann alles klar

Das Spiel wurde nun weiter umkämpfter und man schenkte sich nichts a Platz. Paul Weilharter brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur über die Linie (55.)

Tor, Toor, Tooor für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur zum 1:2 Totalausfall der Seckauer Mannschaft … ein Rückpass auf die Mittellinie endet bei Weilharter, der nun alleine auf den Keeper läuft, diesen ohne Probleme umkurvt und trocken einschiebt Michael Hardt , Ticker-Reporter

Nun fighete man bei hochsommerlichen Temperaturen mit offenem Visir. Auf beiden Seiten hatte man gute Chancen, auch das Aluminium musste daran glauben. Es war buchstäblich jedes Resultat in diesem Spiel möglich. In der Nachspielzeit fiel dann die endgültige Entscheidung.

SC Stadl/Mur baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Almedin Mulaosmanovic in der 93. Minute traf und es 3:1 stand - das war dann auch der Endstand. Am Schluss gewann Stadl gegen USV PL Soundpark Seckau ein kampfbetontes und hochklassiges Gebietsligaspiel.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Defensivabteilung von USV Seckau musste in den ersten Spielen der Saison bereits elf Gegentore hinnehmen. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit dem Dreier sprang SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur auf den sechsten Platz der Gebietsliga Mur. In dieser Saison sammelte SC Stadl/Mur bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Seckau auf USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (14:00 Uhr), Stadl reist tags zuvor zu UFC Gaal (19:00 Uhr).

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Patrick Gollner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Herk - Robert Hepflinger (K), Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler -



Ersatzspieler: Johannes Herk-Pickl, Bernhard Hübler, Joseph Herk, Benjamin Rath, Thomas Hübler, Patrick Pichler



Trainer: Friedrich Grassl

Stadl: Philipp Gerold - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher, Philipp Kapun - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Bernhard Dröscher, Paul Weilharter (K) - Florian Edlinger



Ersatzspieler: Gabriel Reif, Marc Angelo Haas, Harald Hartl, Daniel Sagmeister



Trainer: Elvir Mulaosmanovic Bericht Florian Kober Fotos SV Seckau

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, 1:3 (1:1)

93 Almedin Mulaosmanovic 1:3

55 Paul Weilharter 1:2

29 Andreas Steinberger 1:1

8 Samuel Hainzl 0:1

