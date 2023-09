Immerhin ein Punkt: Pirker trifft in der Nachspielzeit zum Unentschieden

Details Sonntag, 03. September 2023 00:06

Am Samstag kam USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf bei USV PL Soundpark Seckau nicht über ein 2:2 hinaus. USV Seckau erwies sich gegen USV Krakaudorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Ein spannendes Spiel in der Gebietsliga Mur endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen dem USV PL Soundpark Seckau und dem USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Die Partie wurde von Schiedsrichter Roland Gierer geleitet.

Zur Pause stand es 1:1 Unentschieden

Die Gastgeber aus Seckau traten ohne ihren Abwehrchef Shatri an, der verletzt ist. Die Saison verlief bisher nicht nach Plan für Seckau, das nur 2 Punkte aus 4 Spielen sammeln konnte. Im Gegensatz dazu stehen die Gäste aus Krakaudorf bei souveränen 9 Punkten aus 4 Partien und waren somit der klare Favorit auf dem Papier. Doch wie so oft im Fußball, zählen letztendlich nur die auf dem Platz erzielten Ergebnisse.

Das Spiel begann rasant, und bereits in der 2. Minute gingen die Seckauer in Führung, als Steinberger den Ball am Torwart vorbei schob. Krakaudorf konterte mit einer Chance nach einem Eckball, aber der Kopfball von Pirker verfehlte sein Ziel.

In der 29. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Macheiner lieferte eine schöne Flanke, Hlebaina leitete weiter, und Kleinferchner Dave schoss den Ball ins Tor. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

In der zweiten Halbzeit wurde durchgewechselt, die Spannung blieb hoch. Beide Teams kämpften um die Oberhand, doch die Passqualität ließ zu wünschen übrig.

In der 89. Minute gab es noch einmal Aufregung, als Seckau einen Eckball verwertete und durch Steinberger mit 2:1 in Führung ging. Doch Krakaudorf gab nicht auf und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Pirker traf nach einer Ecke von Hlebaina.

Am Ende endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden, und Krakaudorf nahm einen Punkt mit nach Hause. Es war kein hochklassiges Spiel, dennoch bot das Remis spannende Momente und zeigte erneut, dass im Fußball alles passieren kann, unabhängig von der Papierform der Teams.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Seckau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 13 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von USV PL Soundpark Seckau in dieser Saison. Fünf Spiele und noch kein Sieg: USV Seckau wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von Krakaudorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Seckau tritt am kommenden Samstag bei TUS Raika Neuwirt Schöder an, USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf empfängt am selben Tag UFC Gaal.

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Herk - Robert Hepflinger (K), Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler - Thomas Hübler



Ersatzspieler: Johannes Herk-Pickl, Bernhard Hübler, Joseph Herk, Manuel Zojer, Patrick Gollner, Roman Gritschnig



Trainer: Friedrich Grassl

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, David Kleinferchner, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger



Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Rene Wallner, Lukas Thanner, Moritz Moser, Fabian Siebenhofer



Trainer: Alexander Jesne Bericht Florian Kober Fotos Krakaudorf

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf, 2:2 (1:1)

94 Mario Josef Pirker 2:2

89 Andreas Steinberger 2:1

26 David Kleinferchner 1:1

2 Andreas Steinberger 1:0

