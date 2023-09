Tus St.Peter Juniors schlagen Weißkirchen und der Goalie wird zum Held des Spiels

Details Sonntag, 03. September 2023 15:20

In einem spannenden Gebietsliga Mur-Spiel standen sich Tus St.Peter am Kammersberg Juniors und FC Raiffeisen Weißkirchen im Josef Leitner Stadion gegenüber. Die beiden Teams, angeführt von Trainer Karlheinz Wieser für St.Peter und Trainer Siegfried Simbürger für Weißkirchen, versprachen ein packendes Duell. Am Ende siegte die Heimmannschaft mit 1:0.

Siegtreffer in der 53.Minute - knapp gewonnen ist auch gewonnen

Das Spiel begann, und die erste Halbzeit endete torlos. Beide Mannschaften zeigten ein munteres Hin und Her auf dem Spielfeld, mit Torchancen auf beiden Seiten.

Nach dem Seitenwechsel erwies sich die junge Garde der Kammersberger als druckvoller. In der 53. Minute erzielte Lorenz Stocker das entscheidende 1:0-Tor für die Juniors, als er den Ball per Innenstange ins Netz beförderte.

Mlinar im Tor wuchs über sich hinaus und rettete den Punkt

Eine nennenswerte Aktion war die herausragende Parade von St.Peter's Schlussmann Lukas Mlinar, der einen Elfmeter der Gäste spektakulär abwehrte.

In der Folge hatten die Juniors weitere gute Angriffe, doch die Weißkirchner Abwehr hielt stand. Der Regen begann zu fallen und vereinzelte Blitze und Donnergrollen begleiteten das Spiel.

Weißkirchen versuchte in der 70. Minute mit einem Freistoß aus 30 Metern, doch Mlinar hielt erneut souverän. In der 71. Minute hatten die Gäste eine gute Freistoßposition aus 17 Metern, der jedoch in die Mauer ging und zu einem Corner führte - das hätte durchwegs den Ausgleich bringen können.

Das Spiel ging hin und her, mit gefährlichen Momenten auf beiden Seiten. Die Schlussphase war geprägt von Spannung, und es war schwer vorherzusagen, auf welcher Seite das nächste Tor fallen würde.

Johannes Stocker hatte in der 82. Minute einen vielversprechenden Abschluss, der jedoch knapp über das Kreuzeck ging.

In der 90. Minute endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für Tus St.Peter am Kammersberg Juniors. Es war ein erfolgreiches Wochenende für die Heimmannschaft und die Juniors konnten sich über drei Punkte freuen.

Das Spiel bot Spannung bis zur letzten Minute und zeigte, wie hart umkämpft die Gebietsliga Mur sein kann. Tus St.Peter am Kammersberg Juniors feierten einen verdienten Sieg und blicken auf eine vielversprechende Saison voraus.

So steht es um St.Peter und Weißkirchen - so geht es weiter

Der Angriff von Tus St.Peter Juniors wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon zwölfmal zu. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus St.Peter am Kammersberg Juniors.

Der Angriff ist bei FC Weißkirchen die Problemzone. Nur sechs Treffer erzielten die Gäste bislang. Weißkirchen musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Raiffeisen Weißkirchen insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging FC Weißkirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Tus St.Peter/K. Juniors setzte sich mit diesem Sieg von Weißkirchen ab und nimmt nun mit neun Punkten den vierten Rang ein, während FC Raiffeisen Weißkirchen weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Während St.Peter/K. Juniors am kommenden Samstag FSC Pöls empfängt, bekommt es FC Weißkirchen am selben Tag mit USV St.Peter ob Judenburg zu tun.

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Lukas Mlinar, Bastian Brunner, Manuel Sigl, Christian Kreis, Lorenz Stocker, Patrick Feichtner, Michael Siebenhofer (K), Lorenz Stock, Nicolas Stocker, Johannes Stocker, Mika Brunner



Ersatzspieler: Michael Kreis, Maximilian Stocker, Dominik Siebenhofer, Markus Künstner, Raphael Christian Hofer, Sandro Siebenhofer



Trainer: Karlheinz Wieser

Weißkirchen: David Huber - Mario Brutti, Stefan Bischof, Jakob Rössler, Mario Goel, Hannes Gruber - Jürgen Führer (K), Andreas Gruber, Stefan Reinisch, Raphael Erber, Sebastian Johann Grangl -



Ersatzspieler: Thomas Gach, Andreas Kumpitsch, Tobias Moser, Siegfried Simbürger, Christoph Rabensteiner



Trainer: Siegfried Simbürger Bericht Florian Kober Foto FC Weisskirchen

Gebietsliga Mur: Tus St.Peter am Kammersberg Juniors – FC Raiffeisen Weißkirchen, 1:0 (0:0)

53 Lorenz Stocker 1:0

