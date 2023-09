Zucker Tor zum Endstand - Stadl verliert gegen Scheifling/St.Lorenzen

Details Sonntag, 17. September 2023 16:02

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SV Scheifling und Stadl an diesem siebten Spieltag. Die treuen Fußballfans der Gebietsliga Mur wurden am vergangenen Samstag Zeugen eines wahren Spektakels, als der SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur auf den SV Scheifling/St. Lorenzen traf. Unter der Leitung des Schiedsrichters Nedim Zahirovic lieferten sich die beiden Teams auf dem Rasen ein packendes Duell, das bis zur letzten Minute Spannung versprach.

Müller im Tor mit einer furiosen Leistung in der ersten Halbzeit

Die Partie startete furios, und bereits in der 4. Minute bot sich Reiner vom SV Scheifling/St. Lorenzen die erste vielversprechende Torschussaktion des Spiels. Sein zentraler Schuss wurde jedoch von Stadls Torhüter Müller mit einer atemberaubenden Parade entschärft. In der 7. Minute dann schon die nächste Gelegenheit, doch man fand seinen Meister in Müller, der erneut seine Klasse unter Beweis stellte.

In der 12. Minute war bereits zu erkennen, dass die Gäste am Ball sicherer agierten und in dieser Anfangsphase des Spiels die größere Gefahr ausstrahlten. Doch im Fußball bedeutet eine frühe Dominanz nicht zwangsläufig, dass das Spiel bereits entschieden ist.

In der 18. Minute setzte Alin Tocu von Scheifling/St. Lorenzen einen Freistoß an, den Müller mit einer Showparade abwehrte. Die Zuschauer waren erneut beeindruckt von Müllers Reaktion. Tocu zeigte erneut seine Klasse in der 24. Minute, als er sich geschickt frei spielte, aber sein folgender Schuss knapp am Gehäuse vorbeiging.

In der 33. Minute hatte Moser vom SV Scheifling/St. Lorenzen die Gelegenheit, im 5-Meter-Raum den Ball zu erreichen und ihn volley auf das Tor zu bringen. Doch Müller zeigte erneut seine Klasse und klärte den Ball mit einem beeindruckenden Reflex. Die 34. Minute brachte die erste dicke Chance für die Stadler, als Brachmaier über die linke Seite durchbrach.

Das erste Tor des Spiels fiel schließlich in der 40. Minute und sorgte für Freude bei den Stadler-Fans. Philipp Gerold lieferte einen Pass auf Hainzl, der den Überblick behielt. Er legte den Ball direkt quer auf Edlinger, der das Ding mit einem satten Schuss ins linke Kreuzeck nagelte. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem knappen Pausenstand von 1:0 für den SC Haustechnik Schilcher Stadl/Mur.

In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel zugunsten der Gäste

Die Zuschauer freuten sich auf eine spannende zweite Hälfte, in der noch alles möglich schien, so kam es dann auch. In der 47. Minute gab es bereits den nächsten Höhepunkt. Scheifling/St. Lorenzen erzielte das 1:1, und die Stadler-Verteidigung schien nach einem Ballverlust von Brachmaier neben der Spur zu stehen. Ein Querpass und Grasser musste nur noch einschieben. Es war ein Gegentor, das den Spielstand wieder ausglich und die Spannung hochhielt.

Die Partie blieb spielerisch ähnlich der ersten Hälfte, wobei Scheifling/St. Lorenzen mehr Spielanteile hatte, aber ihre Chancen nicht konsequent verwerten konnte. Die Stadler schienen in dieser Phase des Spiels einen kleinen Einbruch zu erleben, und die Fans hofften auf eine erneute Wendung.

Spielerisch bleibt auch die 2. Halbzeit so wie die erste … Scheifling mit mehr Spielanteilen, doch die Aktionen werden nicht zu Ende gespielt. Stadl gerade mit einem kleinen Einbruch Michael Hardt , Ticker-Reporter

Die 57. Minute brachte die erste Gelbe Karte für Scheifling, als Waschnig nach einem Foul an Edlinger verwarnt wurde. Es war ein emotionales Spiel und die Intensität nahm nicht ab. Trotz Scheiflings Spielanteilen glänzte Müller im Tor von Stadl in der 59. Minute erneut durch eine Glanzparade.

Sobald der SC Haustechnik Schilcher Stadl/Mur in der gegnerischen Hälfte Ballkontrolle hatte, wurde es gefährlich, doch auch hier fehlte oft das letzte Quäntchen Präzision im Abschluss. Etwa 150 Zuschauer hatten den Weg ins Stadion gefunden, um die Partie hautnah zu erleben.

Edlinger versuchte es in der 68. Minute mit einem Querpass auf Mulaosmanovic, doch der Keeper von Scheifling/St. Lorenzen Kreuzer passte auf und entschärfte die Situation. Die 69. Minute brachte das 2:1 für den SC Haustechnik Schilcher Stadl/Mur, als Gerald Dröscher alle Zeit der Welt hatte, eine saubere Flanke auf Hartl zu schlagen. Hartls Kopfball prallte an die Stange, und der Abpraller landete bei Gergoe Simon, der zur erneuten Führung einnetzte.

Die 73. Minute brachte den Ausgleich zum 2:2 für Scheifling/St. Lorenzen, als Kapun den Ball direkt zum Gegner spielte, und Manuel Reiner den Ausgleich erzielte. Die 77. Minute brachte das 2:3 für Scheifling/St. Lorenzen, als Raphael Zucker den Ball an Müller vorbei schob. Die Stadler reklamierten heftig wegen Abseits, doch der Schiedsrichter blieb bei seiner Entscheidung.

Scheifling gewinnt eine wilde Partie … Stadls Versuche blieben erfolglos und somit wars das Michael Hardt , Ticker-Reporter

Das war dann auch zugleich der Endstand.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Defensive drückt der Schuh bei SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, was in den 18 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist SC Stadl/Mur eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Stadl im Mittelfeld der Tabelle.

SV Scheifling/St. Lorenzen ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Scheifling setzte sich mit diesem Sieg von SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur ab und belegt nun mit 15 Punkten den dritten Rang, während SC Stadl/Mur weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft Stadl auf USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. (19:30 Uhr), Scheifling reist tags darauf zu USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (14:00 Uhr).

Stadl: Marcel Hermann Müller - Philipp Gerold, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer (K), Samuel Hainzl, Bernhard Dröscher - Florian Edlinger, Harald Hartl



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Gergö Simon, Philipp Kapun, Marc Angelo Haas



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

Scheifling/St. Lor.: Patric Thomas Kreuzer - Julian Gruber, Gottfried Moser, Daniel Wilfried Grogger (K) - Sebastian Stütz, David Marcel Panzer, Daniel Waschnig, Marcel Krenold - Alin Mircea Tocu, Raphael Zucker, Manuel Reiner



Ersatzspieler: Alexander Karl Haid, Dominik Straner, Manuel Hansmann, Simon Fussi, Jan Grasser



Trainer: Jürgen Ebner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – SV Scheifling/St. Lorenzen, 2:3 (1:0)

77 Raphael Zucker 2:3

72 Manuel Reiner 2:2

67 Gergoe Simon 2:1

46 Jan Grasser 1:1

41 Florian Edlinger 1:0

