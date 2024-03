USV St. Peter Judenburg kennt mit Seckau keine Gnade - verpatzter Auftakt für die Grassl - Truppe

Details Sonntag, 17. März 2024 16:48

Der USV St. Peter ob Judenburg zog am Samstag dem USV Seckau das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. An der Favoritenstellung ließ St. Peter/Judenburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Seckau einen Sieg davon. Das Hinspiel bei USV PL Soundpark Seckau hatte der Gastgeber auch schon mit 4:1 gewonnen.

Knappe Führung für die Leitgab - Truppe zur Pause

Philip Luger war vor über 150 Zuschauern schon nach wenigen Minuten mit der Führung zur Stelle (5.). Nach Vorarbeit von Stocker netzte der Mittelfeldspieler eiskalt ins linke Eck. Nach einer Viertelstunde setzte der Gast einen gefährlichen Eckball in die Gefahrenzone - Grillitsch im Tor verhinderte den schnellen Ausgleich. Die zwei nächsten Möglichkeiten zum 2:0 gehörten Marcel Gollner und Philip Lugner - es bleib zunächst bei der knappen Führung!

USV Seckau brauchte den Ausgleich, aber die Führung von USV St. Peter hatte bis zur Pause Bestand.

Am Ende lief Seckau in ein echtes Debakel - mit 0:5 trat man die Heimfahrt ein - Hattrick durch Döltelmayer

Seckau versteckte sich nicht und kam nach dem Wiederbeginn durch Gollner zur bis dahin besten Chance nach der Pause

St. Peter traf zum 2:0 (68.) per Foulelfmeter und durch Markus Döltelmayer.

Tor, Toor, Tooor für USV St.Peter ob Judenburg zum 2:0 Der Goalgetter vom Dienst Döltelmayer verwandelt souverän ins linke Eck. Jules, Ticker-Reporter

Für das 3:0 sorgte ebenso Döltelmayer per Weitschuss in Minute 81. USV St.Peter ob Judenburg ließ den Vorsprung in der 83. Minute auf 4:0 anwachsen - der dritte Tagestreffer des Offensivspielers.

Luger besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für USV St. Peter/J. (90.).

Tor, Toor, Tooor für USV St.Peter ob Judenburg zum 5:0 Luger düpiert Rainer im Kasten der Gäste, nach super Vorarbeit nach Hartleb schiebt Luger lässig mit der Ferse ein. Jules, Ticker-Reporter

Am Ende kam St. Peter gegen Seckau zu einem verdienten Sieg - man war in echte Spiellaune gekommen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Zu-null-Sieg lässt USV St.Peter ob Judenburg passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensive von USV St. Peter in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch USV PL Soundpark Seckau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 38-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Die Saison des Aufstiegsapiranten verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von USV Seckau derzeit nicht. Vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Seckau momentan auf dem Konto.

USV PL Soundpark Seckau kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht.

Am kommenden Freitag tritt St. Peter bei UFC Gaal an, während USV Seckau einen Tag später SV "DIEARENA" Fohnsdorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - Trainer St.Peter

"Für mich war das ein voll gelungener Auftakt - wir haben unsere Tore gemacht. Wir haben viele junge Spieler drin, die sich bewähren. Der Sieg fiel natürlich hoch aus, war aber absolut verdient. Drei Tore von Max und die beiden von Philip zeigen wie wichtig sie sind. Ich bin optimistisch und freue mich diese Mannschaft zu trainieren!"

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K) - Lukas Auinger, Konstantin Grillitsch, Philip Luger, Julian Pörtschacher - Markus Döltelmayer, Manuel Philipp Stocker



Ersatzspieler: David Kaufmann, Manuel Roland Reif, Fabian Bojer, Luca Doupona, Gabriel Preisitz, Christoph Hartleb



Trainer: Andreas Leitgab

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Patrick Gollner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Herk - Benjamin Rath, Robert Hepflinger (K), Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Patrick Kogler, Florian Schreimaier -



Ersatzspieler: David Hochfellner, Joseph Herk, Robert Andraschko, Lukas Höbenreich



Trainer: Friedrich Grassl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV St.Peter ob Judenburg – USV PL Soundpark Seckau, 5:0 (1:0)

90 Philip Luger 5:0

83 Markus Doeltelmayer 4:0

81 Markus Doeltelmayer 3:0

68 Markus Doeltelmayer 2:0

5 Philip Luger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.