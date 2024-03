TUS Schöder überholt SC Stadl/Mur in der Tabelle - Gast mit Standards erfolgreich

Details Montag, 18. März 2024 18:14

Mit 0:2 verlor Stadl am vergangenen Samstag zu Hause gegen TUS Schöder. Im Hinspiel war SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen. Stadl fehlten zurm Rückrundenauftakt drei wichtige Akteuere, dies ist jedoch immer die Chance für andere Spieler, die auf ihre Chance warten.

Keine Tore vor der Pause - Chancen auf beiden Seiten

Es ging gemütlich los, wenig passierte vor den 120 Zuschauern. In der 20.Minute dann endlich der erste Höhepunkt im Spiel.

Die bislang größte Chance des Spiels … Schaffer knallt den Freistoß an die Stange Michael Hardt , Ticker-Reporter

Nunmehr folgten Chancen auf beiden Seiten, die größte für die Hausherren kurz vor der Pause als Gerald Dröscher aus kurzer Distanz die Kugel nicht einschieben konnte. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Nach einer Stunde konnte Dorfer für die Gäste eine große Chance nicht verwerten. Stadl wiederum mühte sich ebenso - es wollte einfach kein Treffer gelinge.

Platzverweis und dann folgten die Gegentore

Samuel Hainzl erwies SC Stadl/Mur einen Bärendienst, als er in der 68. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Ein absolut nicht notwendiger Ausschluß! Es folgten Treffer auf die Latte, weiter gute Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Die Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 77. Minute dann endlich die Erlösung – Sebastian Pistrich traf zum 1:0 für TUS Raika Neuwirt Schöder per Freistoß.

Kurz vor Ultimo war noch Alex Schaffer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (81.).

Tor, Toor, Tooor für TUS Raika Neuwirt Schöder zum 0:2 Stadl bekommt das nächste Standardtor … diesmal knallt Schaffer das Runde ins Eckige Michael Hardt , Ticker-Reporter

Mit Ablauf der Spielzeit schlug TUS Schöder den SC Stadl 2:0. Der Gastgeber hatte einfach seine Möglichkeiten nicht genutzt und der Gast seine Standards verwertet.

So steht es um beide Teams - so geht es demnächst weiter

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Im Sturm von SC Stadl/Mur stimmt es ganz und gar nicht: 17 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Stadl verliert nach der fünften Pleite weiter an Boden.

Nach diesem Erfolg steht TUS Raika Neuwirt Schöder auf dem elften Platz der Gebietsliga Mur.

Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur alles andere als positiv.

SC Stadl/Mur stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei Tus St.Peter am Kammersberg Juniors vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt TUS Schöder USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf.

Stimme zum Spiel

Bernd Pirker - Trainer TuS Schöder

"Die Leistung der Mannschaft, speziell in der zweiten Halbzeit, war ganz ordentlich. Über weite Strecken herrschte eine Chancengleichheit. Schlussendlich nutzten wir unsere Möglichkeiten in Überzahl und konnten die Null halten. Ein wichtiger, nicht unverdienter Sieg zum Rückrundenstart."

Stadl: Marcel Hermann Müller - Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher, Philipp Kapun - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Daniel Hugo Geissler, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon, Florian Edlinger



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Philipp Gerold, Gabriel Reif, Marc Angelo Haas, Harald Hartl



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

TUS Raika Neuwirt Schöder: Thomas Pachlinger, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Fabian Dorfer, Kevin Prieling, Alex Schaffer, Manuel Kainer, Matheo Berger, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Gerald Klünsner (K)



Ersatzspieler: Michael Rissner, Benedikt Pistrich, Elias-Noel Schweiger, Sergiu-Adrian Martin, Andre Mayerhofer



Trainer: Bernd Pirker Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – TUS Raika Neuwirt Schöder, 0:2 (0:0)

81 Alex Schaffer 0:2

77 Sebastian Pistrich 0:1

