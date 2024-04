FC Weißkirchen filetiert USC St. Georgen - 6:0 Satz und Sieg - Ergebnis wie beim Tennis!

Details Sonntag, 07. April 2024 12:33

FC Raiffeisen Weißkirchen kannte mit seinem insgesamt hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Auf dem Papier ging FC Weißkirchen als Favorit ins Spiel gegen USC Angelcenter Murtal St. Georgen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können. Nur zu Beginn der beiden Hälften konnte der Gastgeber am Samstag mithalten.

Ein halbes Dutzend Tore erzielte der Gast und konnte reichlich feiern!

Gäste offensiv und ein überragender Keeper der Heimmannschaft

Das Spiel ging offensiv los und beide Teams kamen zu ersten Gelegenheiten. So gab es in der ersten Viertelstunde eine Reihe von Eckbällen auf beiden Seiten.

Weißkirchen ging durch Thomas Gach in der achten Minute in Führung. Nun spielte der Gast erstmals groß auf, kam zu zahlreichen weiteren Gelegenheitenund es folgte schon recht bald der zweite Tagestreffer.

In der 20. Minute brachte Sebastian Johann Grangl das Netz für den Gast zum Zappeln.

Tor, Toor, Tooor für FC Raiffeisen Weißkirchen zum 0:2 Rössler Jakob mit dem Stangler und Basti Grangl eiskalt in die Maschen Mario Brutti, Ticker-Reporter

Reinhard Hartleb im Tor der Gastgeber war nun richtig warm geschossen und zeigte vor dem Halbzeitpfiff eine überragende Leistung. Nur ihm war es zu verdanken, dass die Göttfried Truppe noch relativ knapp zurück lag.

Die Hintermannschaft vom USC St. Georgen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

St.Georgen beginnt mit Wiederanpfiff stark und gehr am Ende unter

Wie ausgewechselt kam der Gastgeber aus der Kabine und hatte seine beste Phase im Spiel. Man konnte nun für eine Viertelstunde die Gäste fordern und kam zu guten Gelegenheiten vor dem Tor.

Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 60. Minute mit FC Weißkirchen einen sicheren Sieger zu haben - Jakob Rössler traf nach feiner Vorarbeit von Sebastian Grangl. Nun war diese Partie durch - der Gast hatte alles im Griff und kam zu weiteren Toren.

Für das 4:0 von Weißkirchen sorgte Michael Apfelknab, der in Minute 77 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für FC Raiffeisen Weißkirchen zum 0:4 Nach super Vorarbeit von Steinwidder Apfi mit dem 4:0!!!! Mario Brutti, Ticker-Reporter

Stefan Bischof baute mit einem Nachschuss den Vorsprung von FC Raiffeisen Weißkirchen in der 81. Minute aus. Grangl besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für FC Weißkirchen (86.).

Weißkirchen überrannte St. Georgen förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg und drei wichtigen Punkten in der Tasche nach Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USC Angelcenter Murtal St. Georgen führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Gegen FC Raiffeisen Weißkirchen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Durch die drei Punkte verbesserte sich FC Weißkirchen auf Platz sechs. Weißkirchen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Raiffeisen Weißkirchen neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich das Team in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nächster Prüfstein für USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. ist USV St.Peter ob Judenburg (Samstag, 16:00 Uhr). Weißkirchen misst sich am selben Tag mit Tus St.Peter am Kammersberg Juniors (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Uwe Senekowitsch - Trainer Weißkirchen

"Die Mannschaft war von Beginn an konzentriert und traf schnell zum 1:0 und bald zum 2:0. Danach hatten wir noch einige Chancen, die wir leider nicht nutzten. Nach der Pause kamen wir nicht gleich in unser Spiel und St. Georgen hatte zu dieser Zeit mehr vom Spiel. Nach unserem 3:0 waren wir wieder voll zurück und konnten dann noch drei Tore nachlegen. Alles in allem war es ein sehr guter Auftritt von uns. Ich bin stolz auf mein Team!"

Aufstellungen: USC Angelcenter Murtal St. Georgen: Reinhard Hartleb, Patrick Hammer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Petar Ilic, Jan Mirzo, Mario Döltelmayer, Stefan Mitterhuber, Lukas Gassner, Dominik Wieser



Ersatzspieler: Christian Egger, Gabriel Walter Romirer, Rezak Hamedovic, Benjamin Dobida, Christian Berger



Trainer: Markus Göttfried

Weißkirchen: David Huber - Andreas Gruber, Sebastian Johann Grangl, Stefan Bischof, Hannes Gruber - Philipp Rother, Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Stefan Reinisch, Thomas Gach - Jakob Rössler



Ersatzspieler: Elias Wilding, Valentin Steinwidder, Tobias Moser, Johannes Raffler, Mario Goel, Florian Anton Eibensteiner



Trainer: Uwe Senekowitsch Bericht Florian Kober - Fotocredit: Facebook FC Weißkirchen

Gebietsliga Mur: USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. – FC Raiffeisen Weißkirchen, 0:6 (0:2)

86 Sebastian Johann Grangl 0:6

81 Stefan Bischof 0:5

77 Michael Apfelknab 0:4

60 Jakob Roessler 0:3

20 Sebastian Johann Grangl 0:2

8 Thomas Gach 0:1

