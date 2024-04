USV Seckau liest SC Stadl/Mur die Leviten und gewinnt mit 5:0! Trainer Grassl: "Wir haben kaum Chancen zugelassen!"

Details Sonntag, 07. April 2024 13:10

Stadl kam gegen USV Seckau mit 0:5 unter die Räder. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Seckau wurde der Favoritenrolle gerecht. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto von SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur gegangen.

Die Freude war groß nach dem überzeugenden Auswärtssieg

Stadl mit einigen Ausfällen, Seckau führt knapp zur Pause

Stadl ging erneut ohne viele verletzte Spieler in die Partie - und es dauerte nicht lange, da lag die Mannschaft auch schon zurück.

In der siebten Minute fiel der Führungstreffer für USV PL Soundpark Seckau mit einem Eigentor. Michael Hölzlsauer versuchte vor dem Tor zu retten und überwand Keeper Müller. Nun führte der Favorit in diesem Spiel. Seckau dominierte das Match nun und erst nach einer halben Stunde kam der Gastgeber zu einer guten Gelegenheit, die Florian Edlinger jedoch nicht nutzen konnte. Kurz vor der Pause trafen die Gäste noch die Stange, sonst ging es in dieser Phase eher gemütlich zu.

SC Stadl/Mur glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für USV Seckau in die Kabinen.

Mit Wiederbeginn zerlegte der Gast die Heimmannschaft

Wenig später behauptete sich Seckau gegen die Hintermannschaft von Stadl. Neuer Spielstand: 2:0 (52.).

Tor, Toor, Tooor für USV PL Soundpark Seckau zum 0:2 Brachmaier wird stehen gelassen, es kommt der Stangler, der schwach geklärt wird und Hübler nützt das für die Verdopplung der Führung aus Michael Hardt , Ticker-Reporter

Für das 3:0 von USV PL Soundpark Seckau sorgte Patrick Kogler, der in Minute 62 zur Stelle war. Robert Hepflinger vollendete zum vierten Tagestreffer nach einem Eckball in der 74. Spielminute. Patrick Gollner besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für USV Seckau (85.) - erneut ging dem Tor ein Corner voraus.

Der Gast überrannte SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC Stadl/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wo bei der Heimmannschaft der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich Stadl schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Das Team wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Seckau verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte USV PL Soundpark Seckau endlich wieder einmal drei Punkte. Man machte in der Tabelle Boden gut und steht nun vorläufig auf Platz neun.

Am kommenden Freitag trifft Stadl auf UFC Gaal (19:00 Uhr), USV PL Soundpark Seckau reist tags darauf zu USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Fritz Grassl - Trainer Seckau

"Aufgrund der guten Leistung von Stadl gegen Pöls hatten wir Respekt, waren gewarnt und wussten es wird kein leichtes Spiel auch weil wir noch nicht richtig in der Frühjahrsrunde angekommen sind.

Die Mannschaft war voll motiviert und wir haben unser Vorhaben top auf den Platz gebracht und umsetzen können.

Seckau hatte das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und hat kaum Chancen zugelassen.

Wir haben das Spiel dominiert und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen.

Mit der Leistung meiner Mannschaft bin sehr zufrieden aber vor allem stolz auf meine Jungs."

Aufstellungen: Stadl: Marcel Hermann Müller - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher, Philipp Kapun - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Paul Weilharter (K) - Florian Edlinger, Harald Hartl



Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Reinhold Dröscher, Marc Angelo Haas



Trainer: Elvir Mulaosmanovic

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Patrick Gollner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Robert Hepflinger, Andreas Steinberger, Patrick Kogler, Florian Schreimaier - Thomas Hübler



Ersatzspieler: Johannes Herk-Pickl, Joseph Herk, Benjamin Rath, David Hochfellner, Robert Andraschko, Patrick Pichler



Trainer: Friedrich Grassl Bericht Florian Kober Fotocredit - Facebook Seckau

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – USV PL Soundpark Seckau, 0:5 (0:1)

85 Patrick Gollner 0:5

74 Robert Hepflinger 0:4

62 Patrick Kogler 0:3

52 Thomas Huebler 0:2

7 Eigentor durch Michael Hoelzlsauer 0:1

