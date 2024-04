SV Scheifling feiert souveränen Sieg gegen FC Rot Weiss Knittelfeld mit 4:1

Details Samstag, 20. April 2024 20:13

SV Scheifling setzte sich standesgemäß gegen Knittelfeld mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Scheifling kassierte FC Rot Weiss Knittelfeld eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte SV Scheifling/St. Lorenzen erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Vier Tore - drei Punkte! Alles gut gelaufen!

Pausenstand 2:0 - Ebner Truppe war im Plan

Dias Team des SV Scheifling/St. Lorenzen zeigten von Anfang an, dass sie an diesem Tag den Platz als Sieger verlassen wollten. Nachdem der Schiedsrichter das Spiel anpfiff, drückten sie sofort aufs Tempo und setzten den FC Rot Weiss Knittelfeld unter Druck.

In der 39. Minute brachte Manuel Reiner freudige Gesichter auf die Tribüne, als er mit einem präzisen Schuss das erste Tor des Spiels erzielte und den SV Scheifling/St. Lorenzen in Führung brachte. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Pausenpfiff trat er erneut in Erscheinung, diesmal vom Elfmeterpunkt und verwandelte souverän zum 2:0.

Die Gäste aus Knittelfeld hatten bereits vor dem 2:0 mit weiteren Problemen zu kämpfen, als Thomas Köck wegen Handspiels auf der Linie vom Platz gestellt wurde - diese Szene führte zum Strafstoß und zur Pausenführung. Diese rote Karte schwächte das Team zusätzlich und gab dem SV Scheifling/St. Lorenzen noch mehr Auftrieb.

Am Ende lautet das Ergebnis 4:1 und drei Punkte für Scheifling

In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber ihre Dominanz fort, während Knittelfeld versuchte, sich zu stabilisieren.

Panzer David mit der Topchance, doch der Tormann hält gut Florian Napetschnig, Ticker-Reporter

Doch Gastgeber ließen nicht nach. In der 81. Minute setzte sich eine perfekte Kombination durch, die schließlich zum dritten Tor des Tages von Manuel Reiner führte, nachdem er einen präzisen Steckpass von einem seiner Teamkollegen erhalten hatte - nun stand es 3:0. Für das 4:0 von SV Scheifling sorgte Marcel Krenold, der in Minute 87 nach einem tollen Pass zur Stelle war.

Trotz der deutlichen Führung und des beeindruckenden Spiels des SV Scheifling gab sich der FC Rot Weiss Knittelfeld nicht geschlagen und konnte in der 90. Minute einen Treffer durch einen Elfmeter erzielen. Gruber verwandelte sicher.

Für den FC Rot Weiss Knittelfeld bedeutet diese Niederlage eine weitere Enttäuschung in einer ohnehin schwierigen Saison. Schlussendlich verbuchte Scheifling gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Scheifling/St. Lorenzen klettert nach diesem Spiel auf den fünften Tabellenplatz. Die Gastgeber sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

FC Rot Weiss Knittelfeld befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SV Scheifling weiter im Abstiegssog. Mit 60 Toren fing sich FC Knittelfeld die meisten Gegentore in der Gebietsliga Mur ein. Nun musste sich Knittelfeld schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war FC Rot Weiss Knittelfeld in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nach der klaren Niederlage gegen Scheifling ist FC Knittelfeld weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mur.

Am kommenden Freitag trifft SV Scheifling/St. Lorenzen auf SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, Knittelfeld spielt tags darauf gegen USC Angelcenter Murtal St. Georgen.

Aufstellungen

Scheifling/St. Lor.: Patric Thomas Kreuzer - Julian Gruber, Gottfried Moser - Manuel Hansmann (K), Sebastian Stütz, David Marcel Panzer, Roland Gottfried Reif, Daniel Waschnig, Rene Koller - Raphael Zucker, Manuel Reiner

Ersatzspieler: Harald Reiner, Daniel Wilfried Grogger, Alin Mircea Tocu, Wolfgang Langmaier, Marcel Krenold

Trainer: Jürgen Ebner

Knittelfeld FC: Stefan Strallegger (K) - Ivan Cosic, Mentor Buzhala - Thomas Köck, Miro Popic, Claudio Lazea, Daniel Kaltenegger, Pascal Wolfsberger, Lukas Draganovic, Romulus-Paul Vlad - Marius Bud

Ersatzspieler: Gabriel Grgic, Isaac Abel Cosa

Trainer: Marius Gheorghe Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV Scheifling/St. Lorenzen – FC Rot Weiss Knittelfeld, 4:1 (2:0)

89 Mentor Buzhala 4:1

87 Marcel Krenold 4:0

77 Manuel Reiner 3:0

46 Manuel Reiner 2:0

34 Manuel Reiner 1:0

