Pöls zeigt sich wieder in Form - 6:2 gegen St.Peter Juniors

Mit 2:6 verlor Tus St.Peter/K. Juniors am vergangenen Samstag deutlich gegen Pöls. FSC Pöls war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. m Hinspiel hatte der Spitzenreiter keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:3 gewonnen.

Der FC Pöls hat in dieser Saison viel zu feiern und klopft an die Türe zur Unterliga

Vor der Pause überrollte der Tabellenführer den Gast - 5:0!

Der Gastgeber hatte sich nach der Niederlage in der letzten Woche in Schöder einiges vorgenommen. Man wollte die Tabellenspitze verteidigen und ging energisch in das Duell. Schon in der Anfangsphase konnte man den ersten Nadelstich setzen.

Der Gastgeber ging durch Markus Blieml nach einem Corner in der achten Minute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Jonas Bauer den Vorsprung von Pöls. Mit dem 3:0 von Marco Berghofer für FSC Pöls war das Spiel eigentlich schon entschieden (19.). Mit dem 4:0 per Kopf durch Thomas Seidlinger schien die Partie bereits in der 21. Minute mit Pöls einen sicheren Sieger zu haben. Noch vor der Halbzeit legte Pöls seinen fünften Treffer nach (43.).

Tor, Toor, Tooor für FSC Pöls zum 5:0 Super Pass von Ruef Luki und Eder Alex zum 5 zu 0 Ernst Seidlinger, Ticker-Reporter

St.Peter Juniors gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter FSC Pöls zurück lag, zu dominierend war das Spiel der Gastgeber.

Nach dem Abpfiff stand ein 6:2 und ein zufriedener Pöls Trainer

Die Heimelf ging es in der zweiten Halbzeit weiterhin konzentriert an, schaltete aber klarerweise einen Gang zurück. So konnte auch der Gast treffen.

Sandro Siebenhofer war es, der in der 60. Minute den Ball im Gehäuse von Pöls unterbrachte - nun stand es 5:1. Daniel Steiner vollendete zum siebten Tagestreffer in der 68. Spielminute - 6:1 - alter Unterschied wieder hergestellt. Kurz vor Ultimo war noch Michael Siebenhofer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Tus St.Peter am Kammersberg Juniors verantwortlich (83.). - 6:2 und Endtstand! Am Ende kam FSC Pöls gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Pöls 44 Zähler zu Buche. Die Offensive von FSC Pöls in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Tus St.Peter war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 60-mal schlugen die Angreifer von Pöls in dieser Spielzeit zu.

Bei St.Peter präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Trotz der Niederlage belegt Tus St.Peter am Kammersberg Juniors weiterhin den siebten Tabellenplatz. Das junge Team verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und neun Niederlagen.

Der Motor von St.Peter/K. Juniors stottert allerdings gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei FSC Pöls, wo man insgesamt 44 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den ersten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Pöls ist FC Raiffeisen Weißkirchen (Samstag, 17:00 Uhr). Tus St.Peter am Kammersberg Juniors misst sich am selben Tag mit USV PL Soundpark Seckau (14:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Safet Sadikovic - Trainer Pöls "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie hat nach der Niederlage zuletzt absolut Charakter gezeigt und speziell die 1. Halbzeit war wirklich sehr gut. Wir hatten zu jeder Zeit das Spiel unter Kontrolle und ich kann den Spielern nur gratulieren!"

Aufstellungen: Pöls: Dominik Reissner - Clemens Seidlinger (K), Marco Berghofer, Markus Blieml, Tahir Omeragic, Daniel Steiner - Thomas Seidlinger, Jonas Bauer, Lukas Ruef, Alexander Noah Eder - Astrit Basha

Ersatzspieler: Dominik Hasler, Michael Schneidl, Friedrich Altreiter, Andreas Koini, Paul Wallner, David Rieger

Trainer: Safet Sadikovic

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Florian Leitner, Colin Brunner, Franz-Josef Hansmann, Michael Kreis, Christian Kreis, Patrick Feichtner, Dominik Siebenhofer (K), Sandro Siebenhofer, Nicolas Stocker, Johannes Stocker, Nico Gänser

Ersatzspieler: Bastian Brunner, Lorenz Stocker, Michael Siebenhofer, Julian Schmiedhofer, Christoph Brunner

Trainer: Karlheinz Wieser

Gebietsliga Mur: FSC Pöls – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 6:2 (5:0)

83 Michael Siebenhofer 6:2

68 Daniel Steiner 6:1

60 Sandro Siebenhofer 5:1

43 Alexander Noah Eder 5:0

21 Thomas Seidlinger 4:0

19 Marco Berghofer 3:0

15 Jonas Bauer 2:0

8 Markus Blieml 1:0

