Torreiches Duell endet mit knappem Sieg für Scheifling/St. Lorenzen - 5:4 gegen Stadl

Details Samstag, 27. April 2024 00:34

In einem packenden Fußballspiel zwischen Scheifling/St. Lorenzen und SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur fielen insgesamt neun Tore, wobei die Heimmannschaft am Ende knapp die Nase vorn behielt. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit den Gastgebern einen knappen 3:2-Sieger.

Satte sieben Tore vor der Pause - Gastgeber führt nach einer halben Stunde mit 4:0

Das Spiel begann mit einem furiosen Angriff von Stadl, als Weilharter in der 7. Minute den Ball mit einem Heber an die Stange des Scheifling-Tores schoss. Der Abpraller wurde von der Linie gekratzt, aber Stadl blieb gefährlich.

Die Heimmannschaft antwortete in der 15. Minute mit einem Freistoß, den Moser per präzisem Kopfball zum 1:0 für Scheifling/St. Lorenzen verwandelte. Nur zwei Minuten später konnte Sebastian Stütz nach einem Stadler-Fehler auf 2:0 erhöhen. Mit dem 3:0 von Raphael Zucker für SV Scheifling war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.).

Scheifling/St. Lorenzen blieb gefährlich und erhöhte noch vor der Halbzeit auf 4:0. Reiner war der Torschütze zur komfortablen Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV Scheifling/St. Lorenzen zum 4:0 weiter Ball auf Reiner, Hölzlsauer verschätzt sich, an Keeper Gerold wird der Ball vorbeigespitzt und somit muss Reiner nur noch das leere Tor treffen Michael Hardt , Ticker-Reporter

Mit schnellen Toren von Almedin Mulaosmanovic per Schuss ins Kreuzeck (31.) und Michael Hölzlsauer nach einem Abpraller (37.) schlug Stadl innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Reiner seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Nach dem souveränen Auftreten von SV Scheifling/St. Lorenzen überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche 5:2 Führung stand - obwohl man schon sah, dass es durchwegs Fehler in der Defensive gab.

Nach der Pause wurde es ganz eng bei diesem Tor-Festival

Nun legte Stadl mit zwei weiteren Treffern nach. Innerhalb weniger Minuten trafen Gergö Simon nach einem Freistoß aus der Nähe (57.) und Mulaosmanovic (63.).

Tor, Toor, Tooor für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur zum 5:4 was ist das für eine wilde Partie … ein Ball von der Seite kommt auf Mulaosmanovic und der kleine Kraftwürfel schweißt die Kugel überlegt ein Michael Hardt , Ticker-Reporter

Damit bewies SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur nochmals die Durchschlagskraft der Offensive.

In der hitzigen Schlussphase des Spiels versuchten beide Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen, doch das Spiel endete schließlich mit einem knappen 5:4-Sieg für Scheifling/St. Lorenzen. Der Gast steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass SC Stadl/Mur etwas hätte mitnehmen können.

Stimme zum Spiel

Jürgen Ebner - Trainer Scheifling

"Ich bin ganz ehrlich, das war ein glücklicher Sieg. Wir haben 4:0 geführt und es nicht geschafft für Klarheit in diesem Match zu sorgen. Da darf man wirklich nichts mehr anbrennen lassen. Wir waren heute defensiv im Verbund nicht konsequent - der Gegner im Konter immer gefährlich."

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach dem errungenen Dreier hat SV Scheifling Position vier der Gebietsliga Mur inne. Scheifling sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Man befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Stadl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun 14 Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur alles andere als positiv. In sieben ausgetragenen Spielen kam das Team in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Samstag trifft SV Scheifling auf USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (15:00 Uhr), Stadl reist zu USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. (17:00 Uhr).

Aufstellungen: Scheifling/St. Lor.: Patric Thomas Kreuzer - Julian Gruber, Gottfried Moser, Daniel Wilfried Grogger - Sebastian Stütz (K), David Marcel Panzer, Roland Gottfried Reif, Daniel Waschnig, Marcel Krenold - Raphael Zucker, Manuel Reiner

Ersatzspieler: Alexander Karl Haid, Manuel Hansmann, Jan Grasser, Wolfgang Langmaier, Rene Koller, Marco Gruber

Trainer: Jürgen Ebner

Stadl: Philipp Gerold - Julian Michael Brachmaier, Philipp Kapun, Reinhold Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Daniel Hugo Geissler, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon, Florian Edlinger

Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Marc Angelo Haas

Trainer: Elvir Mulaosmanovic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV Scheifling/St. Lorenzen – SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur, 5:4 (5:2)

63 Almedin Mulaosmanovic 5:4

57 Gergö Simon 5:3

40 Manuel Reiner 5:2

37 Michael Hölzlsauer 4:2

31 Almedin Mulaosmanovic 4:1

30 Manuel Reiner 4:0

22 Raphael Zucker 3:0

16 Sebastian Stütz 2:0

14 Gottfried Moser 1:0

Details

