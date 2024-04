Spannendes Remis zwischen FC Weißkirchen und FSC Pöls

Details Samstag, 27. April 2024 18:50

In einem packenden Duell trennten sich der FC Raiffeisen Weißkirchen und der FSC Pöls mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel, das von Anfang bis Ende mit Hochspannung und Chancen auf beiden Seiten gespickt war, hielt die Fans bis zur letzten Minute in Atem. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch Pöls schaffte es, im zweiten Durchgang den Ausgleich zu erzielen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es beim gerechten Unentschieden.

Frühe Führung und verpasste Chancen

Der FC Weißkirchen erwischte einen Blitzstart in die Partie, als Jakob Rössler in der 16. Minute die Führung für die Heimmannschaft erzielte. Ein perfekt getimter Chip-Pass von Apfelknab fand Rössler, der den Ball gekonnt in die lange Ecke schob. Die Führung gab Weißkirchen Rückenwind, und sie drängten auf das zweite Tor. Rössler hatte kurz darauf die Möglichkeit, seine Torausbeute zu verdoppeln, scheiterte jedoch knapp. Auch ein Abseitstor wurde den Gastgebern in der 37. Minute aberkannt, was die Spannung weiter erhöhte.

Die Gäste aus Pöls ließen sich jedoch nicht unterkriegen und hatten ihrerseits gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Alex Eder war gleich zweimal gefährlich vor dem Tor, konnte jedoch nicht den entscheidenden Treffer landen. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für Weißkirchen, obwohl Pöls gegen Ende hin besser ins Spiel fand und durchaus den Ausgleich hätte erzielen können.

Spannende Schlussphase mit Pöls am Drücker

Der zweite Spielabschnitt begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als Astrit Basha in der 47. Minute den lang ersehnten Ausgleich erzielte. Basha, der vom 16er eiskalt abzog, ließ dem Torwart von Weißkirchen keine Chance und sorgte für das 1:1. Pöls, nun beflügelt, drückte auf die Führung, und ein herausragender Rettungsakt von Steff Bischof in der 54. Minute verhinderte Schlimmeres für Weißkirchen. Die Gäste hatten weiterhin gute Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch entweder scheiterten sie am Torwart oder am Aluminium, wie beim Stangenschuss von Tahir Omeragic in der 90. Minute.

Weißkirchen ließ sich jedoch nicht hängen und hatte in den letzten Minuten des Spiels ebenfalls die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ein Doppelschlag von Führer und Keller verfehlte jedoch das Ziel, und das Spiel endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und hatten Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, doch am Ende mussten sie sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Details

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Tobias Resnicek erstellt.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.