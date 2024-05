Spannendes Remis zwischen SV Scheifling und USV Krakaudorf - 2:2!

Details Sonntag, 05. Mai 2024 22:59

In einem nervenaufreibenden Spiel trennten sich SV Scheifling/St. Lorenzen und USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie hielt bis zur letzten Minute Spannung bereit. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Zuschauer ein aufregendes Match erwarten dürften. SV Scheifling eröffnete den Torreigen früh und sorgte damit für einen packenden Schlagabtausch bis zum Schlusspfiff.

Frühe Führung und ausgeglichene erste Halbzeit

Die Gastgeber von SV Scheifling zeigten sich von Anfang an entschlossen, das Spiel zu dominieren. Diese Entschlossenheit zahlte sich bereits in der 3. Minute aus, als David Marcel Panzer das 1:0 für Scheifling erzielte. Die Führung kam nach einem Fehler in der Abwehr von Krakaudorf zustande, der von den Gastgebern gnadenlos ausgenutzt wurde.

Gefährlicher Eckball Scheifling bei allen vorbei Andre Kendlbacher, Ticker-Reporter

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Momente hatten, jedoch ohne den Spielstand weiter zu verändern. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim knappen Vorsprung für die Heimmannschaft.

Ein zweiter Durchgang voller Wendungen

Die Teams kämpften nach der Pause um die Vorherrschaft auf dem Platz, man neutralisierte sich im Mittelfeld weitgehend und es kam zu keinen weiteren Möglichkeiten.

Die zweite Halbzeit brachte zunächst den Ausgleich durch USV Krakaudorf. Fabian Weißenbacher traf in der 55. Minute zum 1:1 und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Krakaudorf, gestärkt durch den Ausgleich, setzte weiterhin auf Angriff und wurde in der 76. Minute belohnt. Ein brillantes Zusammenspiel zwischen Kapitän Hlebaina und Manuel Macheiner führte zum 2:1, wobei Macheiner den Ball geschickt über Torhüter Kreuzer hob.

Jetzt ist es eine richtige Kämpfer Partie Andre Kendlbacher, Ticker-Reporter

Die Gäste führten somit verdient, da sie die zweite Hälfte bis dahin dominierten. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. In einer Partie, die nun mehr und mehr von Kampfgeist geprägt war, gelang Raphael Zucker in der 90. Minute der Ausgleich für SV Scheifling. Sein Tor zum 2:2 sicherte den Gastgebern einen Punkt in einem Spiel, das bis zuletzt hart umkämpft war.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von absolutem Einsatzwillen auf beiden Seiten, was jedoch keine Änderung des Endergebnisses mehr zur Folge hatte. Beide Teams zeigten einen leidenschaftlichen Einsatz und verließen das Feld mit einem Punkt - mit dem Schlusspfiff bestätigte sich das 2:2 als Endstand.

Aufstellungen:

Scheifling: Patric Thomas Kreuzer - Julian Gruber, Daniel Wilfried Grogger - Manuel Hansmann (K), Sebastian Stütz, David Marcel Panzer, Roland Gottfried Reif, Daniel Waschnig, Rene Koller - Raphael Zucker, Manuel Reiner

Ersatzspieler: Alexander Karl Haid, Harald Reiner, Marc Prechtl, Alin Mircea Tocu, Wolfgang Langmaier, Marcel Krenold

Trainer: Jürgen Ebner

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Rene Wallner, Paul Feuchter, Lukas Thanner, Adrian Shatri - Christoph Kogler, Manuel Macheiner, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Fabian Weißenbacher

Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Elias Thanner, David Kleinferchner, Moritz Moser, Stefan Hollerer

Trainer: Alexander Jesner

Bericht Florian Kober

Foto mit freundlicher Genehmigung USV Krakaudorf

Gebietsliga Mur: Scheifling : Krakaudorf - 2:2 (1:0)

90 Raphael Zucker 2:2

76 Manuel Macheiner 1:2

55 Fabian Weißenbacher 1:1

3 David Marcel Panzer 1:0

