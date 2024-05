Schienbeinbruch von Pörtschacher und ein 5:0 von St.Peter in Stadl

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:02

In einer einseitigen Partie der Gebietsliga Mur zeigte USV St. Peter eine beeindruckende Leistung und besiegte SC Stadl/Mur auf deren Heimplatz mit 5:0. Die Gäste demonstrierten ihre Überlegenheit durch effiziente Chancenverwertung und eine robuste Verteidigung, während SC Stadl/Mur trotz Heimvorteil chancenlos blieb. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung eines Gästespielers.

Nach dem Spiel wünschte man der verletzten Nummer 21 Julian Pörtschacher gute Besserung!

Der Gast ging nach einer guten Viertelstunde in Führung - zur Pause steht es 0:3

Die Partie begann dynamisch, wobei USV St. Peter von Beginn an das Spielgeschehen bestimmte, aber Stadl auch sehr bemüht war und zu ersten kleinen Gelegenenheiten kam. In der 8. Minute wurde der Gästespieler Julian Pörtschacher übel gefoult und musste mit einem Schienbeinbruch ins Spital gebracht werden.

Schlimmes Foul von Mulaosmanovic an Pörtschacher, welches am ganzen Platz zu hören war. Der Gefoulte musste verletzt vom Platz. Markus Herbst, Ticker-Reporter

Die erste große Chance ergab sich in der 16. Minute, als Markus Döltelmayer nach einem Elfmeter, resultierend aus einem Schubser von Dröscher, sicher zum 0:1 verwandelte.

Das frühe Tor gab den Gästen zusätzlichen Schwung, was sich schnell auszahlte. Nur 13 Minuten später erhöhte Manuel Philipp Stocker mit einem sehenswerten Kopfball nach einer präzisen Flanke auf 0:2, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 36. Minute, erzielte Markus Döltelmayer sein zweites Tor des Tages und stellte mit einem Solo-Lauf das 0:3 her. Stadl kam zu kleineren Möglichkeiten, aber der Gast hatte das Spiel im Griff und spielte souverän auf.

Nach dem Schlusspfiff steht ein 0:5 - St.Peter ist weiterhin im Aufstiegskampf

Die zweite Halbzeit begann ohne sichtbare Besserung im Spiel der Heimmannschaft. SC Stadl/Mur versuchte, den Druck zu erhöhen, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren. USV St. Peter hingegen spielte weiterhin konzentriert und effektiv. Die Gäste spielten nun aus einer konzentrierten Abwehr heraus und versuchten im Konter weitere Tore zu erzielen.

In der 83. Minute sorgte Manuel Philipp Stocker erneut für Furore, indem er nach einem abgefälschten Schuss den Ball zum 0:4 im Netz unterbrachte. Das 0:5 und somit den Schlusspunkt setzte Lukas Auinger in der 89. Minute, was die überlegene Leistung der Gäste besiegelte.

Zwischen diesen Toren gab es einige Aufreger, darunter eine gelb-rote Karte für Florian Edlinger von SC Stadl/Mur in der 67. Minute, die die ohnehin schwierige Situation für die Heimmannschaft weiter verschärfte. Ein fast erzielter Ehrentreffer durch Dani Geissler in der 90. Minute, dessen Freistoß jedoch vom Torwart gehalten wurde, zeigte die vergeblichen Bemühungen von SC Stadl/Mur, wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV St. Peter verließ das Spielfeld mit einem verdienten und überzeugenden Sieg, während SC Stadl/Mur die Niederlage reflektieren muss, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden. Trotz der klaren Dominanz von USV St. Peter bleibt die Gebietsliga Mur unberechenbar und so wird der Gast nächste Woche gegen Krakaudorf wieder alles geben müssen.

Stadl ist weiterhin im Abstiegskampf und tritt nächste Woche zum schweren Auswärtsspiel in Fohnsdorf an.

Stimme zum Spiel

Andreas Leitgab - Trainer St. Peter Judenburg

"Wir haben das sicher runter gespielt - meine Mannschaft war zu jeder Zeit komplett überlegen. Über neunzig Minuten haben wir nur Halbchancen zugelassen. Nächste Woche erwarten wir Krakaudorf und das ist die nächste Herausforderung. Wir möchten einfach so lange wie möglich im Aufstiegskampf dabei sein.

Meinem Spieler kann ich nur gute Besserung wünschen. Für jeden auf und rund um den Platz war das eine glatt Rote Karte! Für den Schiedsrichter halt nicht - verstehen kann ich das nicht!"

Aufstellungen:

Stadl: Thomas Krump - Johannes Autischer, Gerald Dröscher, Reinhold Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon, Florian Edlinger, Daniel Hugo Geissler

Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Philipp Gerold, Gabriel Reif, Philipp Kapun, Marc Angelo Haas, Stefan Kollau

Trainer: Elvir Mulaosmanovic

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Toni Alar (K) - Lukas Auinger, Konstantin Grillitsch, Philip Luger, Julian Pörtschacher - Markus Döltelmayer, Manuel Philipp Stocker, Christoph Hartleb

Ersatzspieler: David Kaufmann, Stefan Hasler, Manuel Roland Reif, Luca Doupona, Mathias Sattler

Trainer: Andreas Leitgab

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Stadl : St. Peter/J. - 0:5 (0:3)

89 Lukas Auinger 0:5

83 Manuel Philipp Stocker 0:4

36 Markus Döltelmayer 0:3

29 Manuel Philipp Stocker 0:2

17 Markus Döltelmayer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.