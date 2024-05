Patrick Hammer schwer verletzt - Krakaudorf besiegt St.Georgen / Judenburg

Details Sonntag, 12. Mai 2024 18:18

Im spannenden Duell der Gebietsliga Mur standen sich USV Krakaudorf und USC St. Georgen gegenüber. Trotz eines frühen Rückstands gelang es den Hausherren, das Spiel zu drehen und mit einem 3:1 Sieg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sichern. Überschattet wurde die Partie durch eine schwerer Verletzung und eine lange Unterbrechnung.

Hammer mit schlimmer Verletzung und Führung der Gäste

Es waren wenige Minuten gespielt als sich Patrick Hammer am rechten Bein schwer verletzte und auf Seiten der Gäste durch Gernot Pfeiffenberger ersetzt wurde. Die Verletzung hatte eine Unterbrechung von über einer halben Stunde zur Folge. Hammer wurde mittlerweile operiert.

Bereits in der 14. Minute musste dann USV Krakaudorf einen Rückschlag hinnehmen, als Dominik Wieser von USC St. Georgen das erste Tor erzielte.

Trotz mehrerer Chancen gelang es Krakaudorf in der ersten Hälfte nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Da verspringt dem Keeper der Gäste der Ball, aber Hlebaina schießt am leeren Tor vorbei. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Die Gäste verteidigten geschickt und gingen mit einer knappen Führung in die Pause.

Spektakuläre Schlussphase bringt Entscheidung - Krakaudorf holt drei Punkte in Überzahl

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag als Marco Kollenz in der 49. Minute nach einer Torchancenverhinderung die Rote Karte sah, was die Gäste in Unterzahl brachte. Krakaudorf nutzte diese Gelegenheit und intensivierte seine Angriffe. Nur fünf Minuten später, in der 54. Minute, erzielte David Hlebaina mit einem spektakulären Flugkopfball nach einer Flanke von Kogler den verdienten Ausgleich.

Trotzdem wehrte sich der Gast weiterhin erfolgreich, jedoch kam der Gastgeber am Ende doch noch zu den drei Punkten. Manuel Macheiner, der Routinier im Team von Krakaudorf, zeigte seine Klasse in der 80. Minute. Mit einem präzisen Schuss schlenzte er den Ball in die Ecke und brachte sein Team erstmals in Führung - nun stand es 2:1.

Die Gastgeber ließen nicht locker und drängten auf die Entscheidung. In der Nachspielzeit, nach einer Reihe von vergebenen Chancen, sorgte Elias Thanner für die Erlösung für die Gastgeber. Nach einer hervorragenden Flanke von Hlebaina köpfte er den Ball in der 90. Minute zum 3:1 Endstand ins Netz.

Topchance für die Gäste, aber im Gegenzug ein Bilderbuch Konter! Hlebaina schöne Flanke auf Thanner Elito der den Ball wundenderbar rein köpft. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

USC St. Georgen/J. konnte in Unterzahl nicht mehr reagieren und musste sich trotz der anfänglichen Führung geschlagen geben.

USV Krakaudorf feierte nach dem Schlusspfiff den Sieg, der nicht nur drei Punkte, sondern auch viel Selbstvertrauen für die kommenden Spiele bedeutet. Mit einer starken Teamleistung und effektiver Nutzung der Überzahlsituation konnte Krakaudorf einen kritischen Rückstand in einen überzeugenden Heimsieg umwandeln.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Spiel endete somit mit einem verdienten 3:1 für USV Krakaudorf, das nach diesem Erfolg optimistisch in die nächsten Runden blicken kann - man ist mittlerweile auf dem 4. Platz in der Tabelle angekommen.

USC St. Georgen muss sich hingegen schnell von dieser Niederlage erholen, um in den kommenden Spielen wieder Punkte sammeln zu können. Krakaudorf trifft nächste Woche auswärts auf St.Peter / Judenburg. Der Gast trifft zu Hause auf TuS Schöder.

"Hiermit wünschen wir unserem verletzten Hammer Patrick alles alles Gute - wir denken an DICH und wünschen dir GUTE BESSERUNG Unser lieber Patz hat die OP gestern Gott sei Dank gut überstanden und nun heißt es für ihn schonen und bald wieder fit werden!" - USC St.Georgen

Aufstellungen:

USV Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Rene Wallner, Lukas Thanner, Adrian Shatri, Mario Josef Pirker - Christoph Kogler, Manuel Macheiner, Patrick Wallner - David Hlebaina (K), Fabian Weißenbacher, Tobias Georg Moser

Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Simon Johann Hirschbeck, Elias Thanner, David Kleinferchner, Moritz Moser, Stefan Hollerer

Trainer: Alexander Jesner

USC St. Georgen/Judenburg: Reinhard Hartleb, Gabriel Walter Romirer, Patrick Hammer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Petar Ilic, Jan Mirzo, Stefan Mitterhuber, Lukas Gassner, Dominik Wieser

Ersatzspieler: Rezak Hamedovic, Mario Döltelmayer, Gernot Pfeiffenberger, Christian Berger, Fabian Thomas Hansmann

Trainer: Markus Göttfried

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : St. Georgen/J. - 3:1 (0:1)

91 Elias Thanner 3:1

80 Manuel Macheiner 2:1

54 David Hlebaina 1:1

14 Dominik Wieser 0:1

