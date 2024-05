Pöls gewinnt in Frojach und verteidigt die Tabellenführung

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:39

In einem aufregenden Spiel der 23. Runde der Gebietsliga Mur standen sich der FC Frojach und der Tabellenführer FSC Pöls gegenüber. Das Spiel, das am Samstagnachmittag stattfand, bot zahlreiche Wendungen und ein packendes Finale, bei dem sich die Gäste knapp mit 4:3 durchsetzten. Beide Teams zeigten eine starke Offensivleistung und sorgten für ein torreiches Match.

Frühe Führung und rasante Antworten - zur Pause führt der Tabellenführer mit 2:1

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor von Philipp Neubauer, der den FSC Pöls bereits in der 6. Minute in Führung brachte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später erzielte Marcel Grillmaier den Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Spannung im Spiel deutlich erhöhte. Der FSC Pöls zeigte sich davon unbeeindruckt und ging in der 24. Minute erneut in Führung, diesmal durch Alexander Noah Eder, der das 2:1 markierte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Tore am laufenden Band und am Ende steht ein weiterer Sieg für Pöls

Nach der Pause fanden die Spieler von FC Frojach schnell ihren Rhythmus und konnten in der 56. Minute durch Gregor Kobald erneut ausgleichen. Die Freude über das 2:2 währte jedoch nicht lange, denn der FSC Pöls legte nur sechs Minuten später nach. Tahir Omeragic brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss erneut in Führung. Friedrich Altreiter baute diese in der 65. Minute weiter aus, indem er das 4:2 erzielte und die Fans der Gäste jubeln ließ.

Die Hausherren, angefeuert durch die Unterstützung von über 200 Fans, gaben jedoch nicht auf. In der 77. Minute erzielte Fabian Weilharter den Anschlusstreffer zum 3:4, was die Schlussphase des Spiels besonders spannend machte. Trotz einiger guter Chancen gelang es dem FC Frojach jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:4-Sieg für den FSC Pöls. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, doch die Gäste konnten ihre Chancen effektiver nutzen und sich so die wichtigen drei Punkte sichern - sieben verschiedene Torschützen sieht man aber auch nicht so oft.

Dieser Sieg könnte am Ende der Saison für den FSC Pöls in der Tabelle der Gebietsliga Mur von großer Bedeutung sein, während der FC Frojach aus diesem engen Match sicherlich auch positive Erkenntnisse ziehen kann, um in den nächsten Spielen gestärkt aufzutreten.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Frojach : Pöls - 3:4 (1:2)

77 Fabian Weilharter 3:4

65 Friedrich Altreiter 2:4

62 Tahir Omeragic 2:3

56 Gregor Kobald 2:2

24 Alexander Noah Eder 1:2

9 Marcel Grillmaier 1:1

6 Philipp Neubauer 0:1

