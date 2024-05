FC Knittelfeld sichert sich einen Heimsieg gegen FC Weißkirchen - drei Punkte gegen den Abstieg

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:28

Am Samstagnachmittag konnte sich der FC Knittelfeld mit einem klaren 3:1 gegen den FC Raiffeisen Weißkirchen durchsetzen. Trotz eines starken Beginns und mehrerer Torchancen im Verlauf des Spiels, konnte FC Weißkirchen die Überlegenheit des Heimteams nicht überwinden. Die Tore von Miro Popic und Ioan-Danut Dragoi bildeten die Höhepunkte eines ereignisreichen Matches. Für die Gastgeber zählt aktuell jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Eröffnungstreffer durch die Gastgeber - damit hatte man nicht unbedingt gerechnet

Die Partie begann mit einem ausgeglcihenen Spiel -in der Folge übernahm der FC Knittelfeld zunehmend die Initiative. Das erste Tor des Spiels fiel in der 35. Minute durch Miro Popic, der mit einem präzisen Schuss den Torwart von Weißkirchen überwand. Zuvor hatten die Gäste zwei gute Torgelegenheiten.

Dieses Tor gab dem Heimteam sichtlich Auftrieb, und sie dominierten den Rest der ersten Halbzeit. FC Weißkirchen versuchte gegenzuhalten und kam zu einigen Chancen, darunter ein gefährlicher Schuss von Mario Steiner in der 40. Minute, der jedoch direkt in die Arme des Torwarts ging.

Aufregende Zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren

Nach der Pause erhöhte Knittelfeld den Druck weiter. Ioan-Danut Dragoi erzielte in der 65. Minute das 2:0, eine hervorragende Leistung mit einem sehenswerten Treffer. Kurz darauf, in der 68. Minute, antwortete FC Weißkirchen durch Mario Steiner, der den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte und kurzzeitig Hoffnung bei den Gästen weckte. Doch nur eine Minute später, in der 69. Minute, stellte Miro Popic mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her und sorgte per Kopf für das 3:1.

Die Schlussphase des Spiels wurde von FC Weißkirchen dominiert, die verzweifelt versuchten, den Rückstand aufzuholen. Trotz mehrerer Versuche, einschließlich eines Schusses von Raffler in der 90. Minute, der knapp das Ziel verfehlte, konnte Weißkirchen die solide Verteidigung von Knittelfeld nicht durchbrechen. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gastgeber.

Trotz eines kämpferischen Einsatzes und einiger hervorragender Momente konnte FC Weißkirchen die Stärke und Effizienz von FC Knittelfeld nicht überwinden. Der Heimsieg verstärkt Knittelfelds Position in der Liga und gibt nach schwierigen Wochen wieder Hoffnung. Der FC Weißkirchen, obwohl enttäuscht, kann positive Aspekte aus ihrer Leistung mitnehmen und auf kommende Spiele aufbauen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Knittelfeld : Weißkirchen - 3:1 (1:0)

69 Miro Popic 3:1

68 Mario Steiner 2:1

65 Ioan-Danut Dragoi 2:0

35 Miro Popic 1:0

