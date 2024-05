Gaal verliert gegen Seckau - Situation für den Tabellenletzten weiterhin schwierig

Details Sonntag, 19. Mai 2024 13:16

In einem umkämpften Match der 23. Runde in der Gebietsliga Mur gelang es dem USV Seckau, einen knappen 1:0-Sieg gegen den UFC Gaal zu erringen. In einem Spiel, das von zahlreichen Chancen und kritischen Momenten geprägt war, entschied letztlich ein Freistoßtor von Lukas Herk, der gegen seinen Ex-Verein traf, über den Ausgang der Partie. Seckau ist auf dem 9. Platz der Tabelle, Gaal hält die rote Laterne und kämpft weiterhin um den Klassnerehalt.

Anfangsphase des Spiels: Ein starker Start für beide Teams - keine Tore zur Pause

Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die Oberhand zu gewinnen. UFC Gaal und USV Seckau erschufen bereits in den ersten Minuten einige aufregende Momente. Ein früher Freistoß für Seckau in der 10. Minute ging direkt in die Hände des Gaaler Torwarts, was den ausgeglichenen Charakter des Matches unterstrich. UFC Gaal antwortete prompt mit einer Doppelchance in der 15. Minute, bei der der Seckauer Torhüter den Ball nur knapp kontrollieren konnte, jedoch kein Gaaler Spieler zur Stelle war, um den Fehler auszunutzen.

Doppel Chance für die Gaal , dem Tormann der Seckauer rutscht der Ball durch die Flossen doch kein Gaaler Spieler in Sicht Stoascheißa, Ticker-Reporter

In der 18. Minute wurde es nach einem Freistoß für Gaal gefährlich im Strafraum von Seckau, aber der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Eine weitere Gelegenheit für UFC Gaal folgte in der 31. Minute, als Gaugusch einen starken Schuss über das Tor setzte. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten, das vor über 250 Zuschauern einem sehr ausgeglichenen Spiel entsprach.

Spannende zweite Hälfte, Platzverweis und das entscheidende Tor

Die zweite Hälfte begann ebenso energisch wie die erste geendet hatte. Eine kritische Situation entwickelte sich in der 56. Minute, als Marcel Gollner von USV Seckau die Gelb-Rote Karte erhielt, was das Spiel für Seckau gegen den Abstiegskandidaten noch schwieriger machte.

Trotz der Unterzahl gelang es Seckau, in der 64. Minute durch einen exzellent ausgeführten Freistoß von Lukas Herk in Führung zu gehen. Dieses Tor war besonders bemerkenswert, da Herk gegen seinen ehemaligen Verein traf und somit die Spannung im Spiel weiter erhöhte.

UFC Gaal reagierte mit verstärkten Angriffsbemühungen und dominierte die letzten 20 Minuten des Spiels. Ein bemerkenswerter Moment war in der 71. Minute, als ein Gaaler Spieler alleine vor dem Tor stand, doch der Seckauer Torhüter hielt stand und bewahrte seine Mannschaft vor einem Ausgleich. Trotz der intensiven Bemühungen von UFC Gaal, den Ausgleichstreffer zu erzielen, blieb das Tor für Seckau das einzige und spielentscheidende.

Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem knappen Sieg für USV Seckau, was die enttäuschten Gesichter der Gaal-Spieler und Fans zeigte. Das entscheidende Tor von Lukas Herk und die starke Defensive Leistung von USV Seckau, besonders in Unterzahl, sicherten den wichtigen Auswärtssieg in dieser hart umkämpften Partie.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Seckau empfängt in der nächsten Runde den FC Frojach. Gaal fährt nach Weißkirchen zu einem schweren Auswärtsspiel. Während Seckau als Mittelständler für die nächste Saisonplanen kann, wird der Tabellenletzte viel Mühe haben, die Klasse doch noch zu halten.

Aufstellungen:

UFC GAAL: Michael Holzer - Thomas Tiroch, Hannes Gruber, Elias Sandtner, Alexander Kammersberger, Sebastian Schaffer - Maximilian Gaugusch, Michael Steiner, Michael Grasser, Tobias Feldbaumer - Johannes Steffl (K)

Ersatzspieler: Christoph Kolland, Noah Kaiser, Jan Hauser, Mathias Wieser, Dominik Weitenthaler, Marc Holzer

Trainer: Husref Hodzic

USV SECKAU: Christian Rainer - Patrick Gollner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Höbenreich (K), Lukas Herk - Benjamin Rath, Robert Hepflinger, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler -

Ersatzspieler: Johannes Herk-Pickl, David Hochfellner, Johannes Weitenthaler, Thomas Hübler, Patrick Pichler

Trainer: Friedrich Grassl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: UFC Gaal : Seckau - 0:1 (0:0)

64 Lukas Herk 0:1

