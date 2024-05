FSC Pöls dominiert mit einem überwältigenden 6:1-Sieg gegen SV Scheifling

Details Samstag, 25. Mai 2024 16:17

Im Rahmen der 24. Runde der Gebietsliga Mur lieferten sich der FSC Pöls und der SV Scheifling ein aufregendes Duell, das mit einem spektakulären 6:1 für die Heimmannschaft endete. FSC Pöls zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und sicherte sich einen klaren Sieg vor heimischer Kulisse.

Explosiver Start und rasche Führung

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff, und bereits in der 7. Minute erzielte Eder Alex das erste Tor für FSC Pöls, was die frühe Führung für sein Team bedeutete. Die Gastgeber setzten ihre Gegner von Beginn an unter Druck und zeigten eine starke Präsenz auf dem Feld. Trotz des frühen Rückstands fand SV Scheifling kurzzeitig zurück ins Spiel und erzielte in der 33. Minute den Ausgleich durch Gottfried Moser. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt offen und bot beide Teams die Chance zur Führung.

Jedoch ließ die Antwort von FSC Pöls nicht lange auf sich warten. Ein entscheidender Moment kam in der 38. Minute, als ein Elfmeter für Pöls gepfiffen wurde. Marco Berghofer trat an und verwandelte eiskalt, um seine Mannschaft erneut in Führung zu bringen. Dieses Tor gab Pöls zusätzlichen Auftrieb und kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erhöhte Astrit Basha mit einem präzisen Schuss das Ergebnis auf 3:1. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Weitere Tore festigen den Sieg

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste. FSC Pöls blieb die dominante Mannschaft und baute ihren Vorsprung weiter aus. In der 54. Minute traf Marco Berghofer erneut und brachte das Ergebnis auf 4:1. Die Gastgeber zeigten eine starke Teamleistung und ihre Überlegenheit wurde in der 61. Minute weiter verstärkt, als Tahir Omeragic einen Elfmeter sicher verwandelte und das 5:1 markierte.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem FSC Pöls. Trotz mehrerer Wechsel, die das Spielgeschehen nur kurzzeitig beeinflussten, blieb der Fokus der Mannschaft ungebrochen. In der 90. Minute krönte David Rieger seine Leistung mit dem sechsten Tor für sein Team, was den triumphalen 6:1-Endstand besiegelte.

Das Match endete nach einer Minute Nachspielzeit und der klare Sieger war der FSC Pöls, der mit diesem Ergebnis seine Stärke in der Liga eindrucksvoll unter Beweis stellte. SV Scheifling, trotz des frühen Ausgleichstores, konnte das Tempo und die Präzision der Heimmannschaft nicht mitgehen und muss sich aus dieser Niederlage neu sammeln.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Ernst Seidlinger erstellt.

Details

