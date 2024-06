SV Scheifling und USV Seckau trennen sich bei Torfestival mit 3:3

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:44

In der 25. Runde der Gebietsliga Mur trafen SV Scheifling/St. Lorenzen und USV PL Soundpark Seckau aufeinander. Die Begegnung hielt, was sie versprach, und bot den Zuschauern eine spannende Partie mit zahlreichen Toren. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden, nachdem die Gäste in der Schlussminute noch den Ausgleich erzielten.

Scheifling absolvierte eine insgesamt erfolgreiche Saison

Blitzstart von Seckau - beide Teams offensiv und zur Pause stand es 2:2

Bereits in der ersten Minuten starteten die Teams mit ihrem offensiven Spiel und es dauerte nicht lange, bis die ersten Tore fielen. In der 6. Spielminute brachte Robert Hepflinger die Gäste mit einem frühen Treffer in Führung. Hepflinger nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Scheifling und markierte das 0:1.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange bitten und schlugen in der 24. Minute eindrucksvoll zurück. Alin Mircea Tocu erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern den Ausgleich zum 1:1. Der Schuss ließ dem Torhüter von USV Seckau keine Chance und sorgte für große Freude bei den Heimfans.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur wenige Minuten später, in der 42. Minute, stellte erneut Hepflinger den alten Abstand wieder her. Sein Tor brachte USV Seckau erneut in Führung. Aber auch darauf hatte das Heimteam eine Antwort parat. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Markus Panzer, für die Hausherren den Ausgleich zu erzielen. Sein Tor in der 41. Minute stellte das Halbzeitergebnis auf 2:2.

Spannung bis zur letzten Minute - in der 91. Minute traf Resch zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. In der 64. Minute gelang es schließlich Daniel Waschnig, das Heimteam erstmals in Führung zu bringen. Waschnig setzte zu einem Solo an und ließ mehrere Abwehrspieler stehen, bevor er den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Das 3:2 brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße.

USV Seckau gab sich jedoch nicht geschlagen und drängte auf den Ausgleich. Besonders in der Schlussphase erhöhten sie den Druck auf die Abwehr von Scheifling. Torhüter Kreuzer bewahrte sein Team in der 67. Minute mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich.

Doch das Drama war noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit, in der 91. Minute, gelang es Patrick Resch, den viel umjubelten Ausgleich für USV Seckau zu erzielen. Sein Treffer zum 3:3 besiegelte das Endergebnis und sorgte dafür, dass beide Mannschaften mit einem Punkt aus dem Spiel gingen.

Am Ende stand ein Unentschieden in einem torreichen Spiel. Scheifling ist in der oberen Tabellenhälfte platziert. Seckau vorläufig auf dem 9. Platz. Beide Teams können für die nächste Saison planen.

Aufstellungen:

Scheifling: Patric Thomas Kreuzer - Julian Gruber, Gottfried Moser, Wolfgang Langmaier - Sebastian Stütz (K), David Marcel Panzer, Daniel Waschnig, Rene Koller, Marcel Krenold - Markus Panzer, Alin Mircea Tocu

Ersatzspieler: Alexander Karl Haid, Harald Reiner, Manuel Hansmann, Jan Grasser, Marc Prechtl

Trainer: Jürgen Ebner

USV SECKAU: Christian Rainer - Lukas Herk, Patrick Gollner, Patrick Resch - Benjamin Rath, Robert Hepflinger (K), Johannes Grössing, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler - Thomas Hübler

Ersatzspieler: Johannes Herk-Pickl, David Hochfellner, Joseph Herk

Trainer: Friedrich Grassl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Scheifling : Seckau - 3:3 (2:2)

91 Patrick Resch 3:3

64 Daniel Waschnig 3:2

42 Markus Panzer 2:2

41 Robert Hepflinger 1:2

24 Alin Mircea Tocu 1:1

6 Robert Hepflinger 0:1

