USV St. Peter/J. feiert Kantersieg im Heimspiel gegen Tus St. Peter/K. Juniors

Im vorletzten Spiel der Saison konnte der USV St. Peter/J. einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen die Tus St. Peter/K. Juniors feiern. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit und dominierte das Spielgeschehen. Besonders Markus Döltelmayer und Lukas Auinger glänzten mit je zwei Treffern und trugen maßgeblich zum klaren Sieg bei. Damit festigte der USV vorerst seinen zweiten Tabellenplatz in der Gebietsliga Mur.

Blitzstart und Dominanz des Gastgebers in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Konstantin Grillitsch bereits in der zweiten Minute das 1:0 für den USV St. Peter/J. erzielte. Mit einem fulminanten Schuss aus 25 Metern überwand er den Torhüter der Juniors, der dabei nicht gut aussah. Nur sieben Minuten später folgte das 2:0 durch Christoph Hartleb, der einen langen Ball von Grillitsch gekonnt annahm und eiskalt abschloss.

In der zehnten Minute legte Markus Döltelmayer nach und erhöhte auf 3:0. Ein Pass von Doupona ermöglichte ihm einen eleganten Heber über den gegnerischen Torhüter. Die Juniors versuchten, sich zu wehren, doch ihre Bemühungen blieben meist ohne Erfolg. Nach einem Eckball in der 26. Minute köpfte Lukas Auinger das 4:0 für den USV. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, den Rückstand zu verkürzen, rettete USV-Keeper Grillitsch immer wieder stark.

Weiteres Torspektakel und Ehrentreffer für die Juniors

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: Mit einem Tor für den USV St. Peter/J. Kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute erzielte Lukas Auinger per Kopfball nach einer Ecke das 5:0. Die Juniors hatten es schwer, gegen die starke Defensive des USV anzukommen. In der 60. Minute wurde Doupona im Strafraum zu Fall gebracht, und Döltelmayer verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 6:0. Dies war bereits sein 31. Saisontor, eine beeindruckende Bilanz.

In der 86. Minute gelang den Gästen der Ehrentreffer. Christian Kreis erzielte das 6:1 und bewahrte seine Mannschaft vor einer noch deutlicheren Niederlage. Die Juniors trafen in der 90. Minute noch einmal die Latte. Letztlich endete die Partie mit einem klaren 6:1-Sieg für den USV St. Peter/J.

Dieser Erfolg stärkt die Moral des USV St. Peter/J. für das kommende Spiel gegen Pöls, auch wenn der Kampf um den Meistertitel bereits entschieden ist. Der USV hat nun die Möglichkeit, sich den Vizemeistertitel zu sichern und die Saison auf einem starken zweiten Platz abzuschließen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jules (3300 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jules mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.