FSC Pöls sichert sich Meistertitel - Sieg gegen USC St. Georgen

In einem umkämpften Aufeinandertreffen der Gebietsliga Mur konnte sich der FSC Pöls mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den USC St. Georgen durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 73. Minute durch Alexander Noah Eder. Der Sieg sicherte den Gästen nicht nur drei Punkte, sondern auch den Meistertitel der Liga. Trotz eines kämpferischen Einsatzes von St. Georgen blieben die Gastgeber am Ende ohne Punkte. Pöls ist nun am Ziel angelangt und startet im Sommer in der Unterliga!

Der FC Pöls war Herbstmeister, ist nun Meister und verabschiedet sich in die Unterliga

Keeper Hartleb im Mittelpunkt - ganz starke Partie des Georgen Keepers

Das Spiel begann zur ungewohnten Zeit, am Sonntag um 17:00 Uhr, und von Anfang an war klar, dass beide Mannschaften entschlossen waren, den Sieg zu erringen. In den ersten Minuten tasteten sich die Teams ab, und es wurde schnell klar, dass es ein intensives Duell werden würde. Bereits in der Anfangsphase zeigten sich die Defensivreihen beider Teams stabil, sodass klare Torchancen zunächst Mangelware blieben.

Im Verlauf der ersten Halbzeit gelang es dem FSC Pöls immer wieder, gefährliche Vorstöße zu starten. Doch der Torhüter des USC St. Georgen, Reinhard Hartleb, erwies sich als sicherer Rückhalt und vereitelte mehrere gute Möglichkeiten der Gäste. Jedoch war der Gastgeber zu jeder Zeit ein gefährlicher Gegner, das Team aus St.Georgen hat im Laufe der Saison immer wieder bewiesen, dass man für jeden Herausforderer eine echte Hürde sein kann. So ging man voll konzentriert in jeden Zweikampf, man hatte da durchwegs eigene Ziele vor Augen.

Die Heimmannschaft zeigte einige gute Ansätze, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen - so blieb es bei einer Nullnummer zur Pause.

Entscheidung zugunsten von FSC Pöls - Tor durch Eder und ab geht es in die Unterliga

Nach dem Seitenwechsel intensivierte sich das Spielgeschehen weiter. Beide Mannschaften drängten auf den Führungstreffer, wobei der Druck auf die Abwehrreihen zunahm. In der 56. Minute kam es zu einer umstrittenen Szene, als der Schiedsrichter ein vermeintliches Foulspiel der Gäste im Strafraum von St. Georgen nicht andete. Die Proteste der Heimmannschaft blieben jedoch ohne Folgen.

In der 73. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Alexander Noah Eder vom FSC Pöls nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des USC St. Georgen und erzielte den Führungstreffer zum 1:0. Der Jubel bei den Gästen war groß, da sie nun auf dem besten Wege waren, sich den Meistertite endgültigl zu sichern. In den verbleibenden Minuten versuchte der Gastgeber alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des FSC Pöls hielt stand.

Auch in der Nachspielzeit konnte die Heimmannschaft keinen Treffer mehr erzielen. Mit dem Abpfiff in der 91. Minute war der 1:0-Sieg von FSC Pöls besiegelt. Die Mannschaft feierte den Sieg und den damit verbundenen Meistertitel ausgiebig. Trotz der knappen Niederlage zeigten die Spieler von USC St. Georgen eine engagierte Leistung, die jedoch nicht mit Punkten belohnt wurde.

Pöls als Meister der Gebietsliga Mur 2023/24

Pöls hat mit seinen 78 erzielten Treffern die beste Offensive der Liga, zudem eine der besten Abwehrreihen. Man war Herbstmeister und ist auch die beste Mannschaft in der Rückrunde - das sind alles klare Fakten. Zudem hat man keinen echten Goalgetter, dafür zahlreiche Spieler, die sich erfolgreichin die Torschützenliste eintragen. Herausragend dabei: Rieger, Berghofer und Basha erzielten gemeinsam die Hälfte der Tore des Meisters - es ist so immer das Team, dass in der Mannschaft von Safet Sadikovic im Vordergrund steht. Das fordert der Meistertrainer auch ein, mit Erfolg!

Am nächsten Samstag empfängt das Team St.Peter ob Judenburg und man wird den Titel gebührend feiern. in wenigen Wochen startet dann schon die Saison - in der Unterliga!

Aufstellungen:

USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Gabriel Walter Romirer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Petar Ilic, Jan Mirzo, Stefan Mitterhuber, Gernot Pfeiffenberger, Lukas Gassner, Dominik Wieser

Ersatzspieler: Christian Egger, Markus Göttfried, Mario Döltelmayer, Fabian Thomas Hansmann

Trainer: Markus Göttfried

Pöls: Fabian Weinke - Michael Schneidl, Clemens Seidlinger (K), Marco Berghofer, Markus Blieml, Tahir Omeragic, Daniel Steiner - Thomas Seidlinger, Alexander Noah Eder, Lukas Marchl - Astrit Basha

Ersatzspieler: Christoph Hubmann, Philipp Neubauer, Friedrich Altreiter, Lukas Ruef, Andreas Koini, David Rieger

Trainer: Safet Sadikovic

Gebietsliga Mur: St. Georgen/J. : Pöls - 0:1 (0:0)

73 Alexander Noah Eder 0:1

