FC Frojach besiegt UFC Gaal in einem knappen Duell mit 2:1- Gast weiterhin Tabellenletzter

Der FC Frojach konnte in der 25. Runde der Gebietsliga Mur einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg gegen den UFC Gaal feiern. In einem intensiven Spiel ging der FC Frojach früh in Führung, doch UFC Gaal konnte zwischenzeitlich ausgleichen, bevor ein später Treffer die Entscheidung brachte. Vor heimischer Kulisse zeigten beide Teams eine kämpferische Leistung, die den Zuschauern ein aufregendes Fußballspiel bot.

Führung für FC Frojach - 1:0 und damit ging es in die Kabinen

Das Spiel begann und beide Mannschaften suchten von Beginn an ihre Chancen, doch der FC Frojach erwischte den besseren Start. In der 21. Minute gelang Dominik Jesner der erste Treffer der Partie. Mit einem gut platzierten Schuss ließ er dem Torhüter von UFC Gaal keine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der FC Frojach zeigte nach dem Führungstor weiterhin eine starke Leistung und drängte auf das nächste Tor.

UFC Gaal versuchte, schnell zu antworten, und erhöhte den Druck auf die Abwehr von FC Frojach. Doch diese hielt stand und ließ in der ersten Halbzeit keine weiteren Tore zu. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:0 zur Halbzeitpause. Die Spieler gingen mit viel Energie in die Kabinen, während die Fans sich auf eine spannende zweite Hälfte freuten.

Ausgleich und Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Gaal verliert erneut

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da zeigte sich UFC Gaal von seiner besten Seite. Bereits in der 49. Minute gelang Johannes Steffl der Ausgleich zum 1:1. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team zurück ins Spiel. Das Tor war ein Weckruf für den FC Frojach, der nun wieder verstärkt den Weg nach vorne suchte.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. In der 70. Minute erlöste Marcel Seebacher die Fans des FC Frojach mit seinem Treffer zum 2:1. Seebacher nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von UFC Gaal und verwandelte souverän zur erneuten Führung für seine Mannschaft. Der Jubel war groß und für die Gäste wurde die Situation im Abstiegskampf erneut schwieriger.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte UFC Gaal noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive des FC Frojach stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den FC Frojach.

Gaal ist vor der letzten Runde weiterhin Tabellenletzter und kann nur noch auf die letzte Runde hoffen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Frojach : UFC Gaal - 2:1 (1:0)

70 Marcel Seebacher 2:1

49 Johannes Steffl 1:1

21 Dominik Jesner 1:0

