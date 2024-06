SV Fohnsdorf gewinnt 2:0 gegen Schöder und kann noch Vizemeister werden

Details Dienstag, 04. Juni 2024 18:21

Der SV Fohnsdorf konnte in einem umkämpften Match gegen TUS Schöder einen 2:0-Heimsieg verbuchen. Bereits in der zweiten Minute gelang Helmut Haslinger der Führungstreffer, welcher das Spiel früh in Richtung der Gastgeber lenkte. Trotz einiger Herausforderungen auf dem Spielfeld wegen der schwierigen Platzverhältnisse und hart umkämpfte Aktionen, blieb der SV Fohnsdorf dominant und sicherte sich in der Nachspielzeit durch ein weiteres Tor von Haslinger den verdienten Sieg.

Fohsdorf spielte eine tolle Saison und könnte am Samstag noch St. Peter /Judenburg einholen

Blitzstart für SV Fohnsdorf - nach zwei Minuten führten die Gastgeber

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Kaum war der Anpfiff ertönt, erzielte Helmut Haslinger in der zweiten Minute das erste Tor für den SV Fohnsdorf. Diese frühe Führung setzte TUS Schöder sofort unter Druck und gab dem Gastgeber Aufwind. In den ersten Minuten versuchte TUS Schöder, sich von diesem Schock zu erholen, wobei ein Freistoß in der 10. Minute gefährlich nah am Tor von SV Fohnsdorf vorbeiging.

Schlammschlacht in Fohnsdorf DomiDrohne, Ticker-Reporter

Die nächsten Minuten waren von intensiven Zweikämpfen und Kommentaren auf der Tribüne zu den Spielbedingungen geprägt. Die Partie schien stellenweise fast ins Stocken zu geraten, und die Platzverhältnisse wurden immer schwieriger, es war förmlich eine Schlammschlacht.

Trotz der schwierigen Platzverhältnisse und einer eher ruhigen ersten Hälfte gab es einige Highlights vor den Toren. Doch das Spiel blieb weiter in der Hand des SV Fohnsdorf. Zur Halbzeit stand es immer noch 1:0 für die Gastgeber.

Dominanz des SV Fohnsdorf in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht wesentlich. Der SV Fohnsdorf ließ sich von den Platzverhältnissen nicht beirren und setzte seinen Kurs fort. Trotz der Bemühungen konnte TUS Schöder keinen Ausgleich erzielen.

Der Höhepunkt der zweiten Halbzeit war zweifellos das zweite Tor von Helmut Haslinger in der 91. Minute, das den Endstand von 2:0 besiegelte. Dieses schöne Tor war der krönende Abschluss einer insgesamt soliden Leistung des SV Fohnsdorf. Haslinger avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner.

Tor, Toor, Tooor für SV "DIEARENA" Fohnsdorf zum 2:0 Heli Haslinger Traumtor!! DomiDrohne, Ticker-Reporter

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Fohnsdorf wichtige Punkte und demonstrierte eindrucksvoll, warum sie in dieser Saison zu den stärksten Teams der Gebietsliga Mur zählen. Am Samstag könnte man den Vizemeistertitel einfahren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Fohnsdorf : TUS Schöder - 2:0 (1:0)

91 Helmut Haslinger 2:0

2 Helmut Haslinger 1:0

