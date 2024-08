Spannung Pur: SC Stadl/Mur triumphiert in enger Partie gegen UFC Gaal

Details Freitag, 09. August 2024 23:21

Der Auftakt der Gebietsliga Mur versprach einiges und enttäuschte nicht, als der SC Stadl/Mur in einem packenden Spiel den UFC Gaal mit 3:2 besiegte. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde in Führung und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, bevor die Hausherren in einer dramatischen Schlussphase beinahe den Ausgleich erzielten. Ein Eigentor und eine Gelb-Rote Karte sorgten für Spannung in den letzten Minuten.

Führung für SC Stadl/Mur - die Gäste mit einem 2:0 zur Pause

Das Spiel begann und man sah, dass die Gäste aus Stadl/Mur bereits in den ersten Minuten des Spiels die Oberhand gewannen. In der zweiten Minute wurde eine erste Möglichkeit von Florian Edlinger aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Dies sollte jedoch nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Minuten sein.

In der sechsten Minute tauchte der SC Stadl/Mur erneut gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf, doch Gjonson konnte klären. Nach weiteren Großchancen für die Gäste, wie in der neunten Minute durch Paul Weilharter, der aus fünf Metern über das Tor köpfte, und in der 22. Minute durch ein Abseitstor von Harald Hartl, drängte sich das erste Tor förmlich auf.

Schließlich war es in der 32. Minute so weit: Eine perfekt getretene Ecke fand Harald Hartl, der den Ball nur noch einnicken musste und damit das 1:0 für den SC Stadl/Mur erzielte. Die Dominanz der Gäste wurde immer deutlicher, und in der 40. Minute erhöhte Florian Edlinger mit einem weiteren Treffer auf 2:0 - das war dann auch der Halbzeitstand vor 120 Zuschauern.

Stadl mit der Doppelchance...Zweimal verhindert Kolland mit einer Glanzparade das 0:3 Markus_Hochfelner, Ticker-Reporter

Dramatische zweite Halbzeit - Gaal kam auf

Der UFC Gaal schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben und kam mit neuer Energie aus der Kabine. Dennoch waren es die Gäste, die in der 57. Minute durch Harald Hartl auf 3:0 erhöhten und damit einen scheinbar uneinholbaren Vorsprung herausspielten.

Steiner tankt sich auf der Seite super durch...Pass in die Mitte...Steffl zimmert den Ball aus 2 Metern Entfernung übers Tor Markus_Hochfelner, Ticker-Reporter

Doch der UFC Gaal gab sich nicht auf. In der 65. Minute gelang Maximilian Gaugusch mit einem Traumtor der Anschlusstreffer zum 1:3. Dies beflügelte die Gastgeber, die in der 76. Minute durch einen Distanzschuss von Schaffer Sebi fast einen weiteren Treffer erzielten.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als in der 82. Minute Manuel Colic vom UFC Gaal mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Doch anstatt den Kopf hängen zu lassen, setzte Gaal zu einem letzten Kraftakt an. Nur eine Minute später, in der 83. Minute, sorgte ein Eigentor von Paul Weilharter für das 2:3 und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

In den verbleibenden Minuten kämpfte der UFC Gaal trotz Unterzahl leidenschaftlich um den Ausgleich. Ein Abschluss von Steiner in der 61. Minute, der knapp über das Tor ging, zeigte, dass Gaal noch nicht aufgegeben hatte. Doch letztlich reichte die Zeit nicht mehr aus, und das Spiel endete mit einem knappen 3:2-Sieg für den SC Stadl/Mur.

Es war ein packender Auftakt in die neue Saison der Gebietsliga Mur mit fünf Toren, einem Platzverweis und einem spannenden Spielverlauf.

Aufstellungen: UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Thomas Tiroch, Gjonson Pepaj, Hannes Gruber, Elias Sandtner, Alexander Kammersberger, Michael Koller - Maximilian Gaugusch, Michael Steiner (K), Rene Schmidt, Manuel Colic -

Ersatzspieler: Thomas Köck, Sebastian Schaffer, Johannes Steffl, Noah Kaiser, Jan Hauser, Tobias Feldbaumer

Trainer: Husref Hodzic

Stadl: Philipp Gerold - Michael Hölzlsauer, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Samuel Hainzl - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl, Paul Weilharter (K)

Ersatzspieler: Emir Hasanovic, Daniel Sagmeister, Philipp Kapun, Markus Grois, Marc Angelo Haas, Bernhard Dröscher

Trainer: Elvir Mulaosmanovic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: UFC Gaal : Stadl - 2:3 (0:2)

83 Eigentor durch Paul Weilharter 2:3

65 Maximilian Gaugusch 1:3

57 Harald Hartl 0:3

40 Florian Edlinger 0:2

32 Harald Hartl 0:1

