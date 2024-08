Tahirovic-Dreierpack! FC Weißkirchen startet mit souveränem Heimsieg in die Saison

Zum Saisonauftakt der Gebietsliga Mur setzte sich der FC Weißkirchen souverän mit 4:1 gegen den USV St. Peter/Judenburg durch. An einem sommerlichen Samstagnachmittag dominierte die Heimmannschaft und sicherte sich durch eine überzeugende Leistung die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Besonders herausragend war Emrah Tahirovic, der gleich dreimal traf und damit maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Tahirovic schießt Hausherren zu 2:0-Führung

Bereits in der vierten Minute holten die Gäste den ersten Eckball heraus. Stocker prüfte Torhüter Huber, doch dieser parierte souverän. Nur wenige Minuten später hatte Marchl die erste große Chance für Weißkirchen, doch sein Schuss ging knapp rechts am Tor vorbei.

Nach einer intensiven Anfangsphase setzte sich der FC immer mehr durch. In der 35. Minute war es schließlich soweit: Aus einem Gewusel im Strafraum heraus erzielte Tahirovic das erste Tor des Spiels und brachte die Hausherren in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte abermals Tahirovic, diesmal durch einen Freistoß, der nach einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters gegeben wurde. Damit ging der FC Weißkirchen mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit.

Hausherren lassen nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für St. Peter, als Martin Pojer in der 54. Minute nach Vorarbeit von Stocker den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Doch die Hoffnung der Gäste währte nur kurz, denn in der 71. Minute stellte Tahirovic den alten Abstand wieder her. Nach einem weiteren umstrittenen Freistoß, der zur Ecke führte, köpfte der 22-jährige Bosnier den Ball ins Netz und erzielte damit sein drittes Tor des Tages.

Nur wenige Minuten später verpasste der FC Weißkirchen die Chance, die Führung auszubauen, als ein Freistoß an die Stange prallte. Doch in der 78. Minute machte Marchl alles klar: Mit einem präzisen Schuss stellte er den Endstand zum 4:1 her und besiegelte damit den verdienten Sieg für die Heimmannschaft.

Der FC Weißkirchen konnte damit nahtlos an die Leistung der vergangenen Saison anknüpfen, in der man ebenfalls mit einem 4:1 gegen St. Peter erfolgreich war. Für die Gäste war es ein enttäuschender Start in die neue Saison, doch sie haben bereits nächsten Samstag gegen ESV II die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jules (3530 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jules mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.