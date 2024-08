1.Runde, 1.Unentschieden, 1.Platzverweis für Trainer - Seckau-Schöder 1:1

Details Sonntag, 11. August 2024 14:18

In einem spannenden, aber auch zerfahrenen Auftaktspiel der Gebietsliga Mur trennte sich der USV PL Soundpark Seckau und der TUS Raika Neuwirt Schöder mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie bot zahlreiche aufregende Szenen, darunter zwei Elfmeter, zwei Platzverweise und ein schönes Ausgleichstor. Am Ende konnten beide Teams jeweils einen Punkt verbuchen, obwohl die Gäste aus Schöder in der ersten Halbzeit die Nase vorn hatten.

Philipp Herk ist zurück beim USV Seckau

Erste Halbzeit: Schöder geht in Führung - zwei Elfer, nur einer verwandelt

Das Spiel begann mit einem frühen Abschlussversuch von TUS Schöder, als Staber bereits in der 3. Minute aus 20 Metern knapp am Tor vorbei schoss. Die ersten Minuten gehörten den Gästen, die mit viel Druck agierten. Nach einer Trinkpause setzte Schöder weiterhin offensive Akzente. So hatte Miedl Riesner in der 25. Minute eine gute Chance, konnte diese jedoch nicht nutzen.

In der 26. Minute sicherte sich Seckau seinen ersten Eckball, doch die daraus resultierende Chance blieb ungenutzt. Kurz vor der Halbzeit bekam Schöder seine erste Ecke (40. Minute), doch auch daraus resultierte kein Treffer. Das Spiel wurde dann doch intensiver und in der 45. Minute bekam Schöder von Schiedsrichter Präpasser nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Kevin Prieling übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum1:0, indem er den Ball links unten im Tor versenkte.

Tor, Toor, Tooor für TUS Raika Neuwirt Schöder zum 0:1 die Nummer 7 Kevin Prieling haut den Ball links unten rein Staba04, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft aus Seckau zeigte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einmal gefährlich. In der Nachspielzeit kam es zur Ausgleichsmöglickeit, als Seckau nach einem Handspiel im Strafraum ebenfalls einen Elfmeter erhielt. Patrick Resch versagten die Nerven und er schoß am Gehäuse vorbei, und so blieb es zur Halbzeit beim 1:0 für Schöder.

Zweite Halbzeit: Seckau kämpft sich zurück - am Ende steht ein Unentschieden

Die zweite Halbzeit begann mit einem unveränderten Bild: Schöder mühte sich redlich erfolgreich in die Saison zu starten. Doch das Blatt wendete sich langsam zugunsten von Seckau. Die Gastgeber erspielten sich eine Ecke, die zum Ausgleich führen sollte. Marcel Gollner köpfte nach der Ecke in der 55. Minute zum viel umjubelten 1:1 ein.

Tor, Toor, Tooor für USV PL Soundpark Seckau zum 1:1 nach einer Ecke köpft die Nummer 11 zum 1:1 ein Staba04, Ticker-Reporter

Doch das Spiel sollte nicht ohne weitere Aufreger bleiben. In der 58. Minute sah der Trainer von Schöder, Cicero De Almeida, wegen wiederholter Kritik die Gelb-Rote Karte. Schöder musste somit den Rest der Partie ohne den Chefcoach auf der Bank bestreiten. Die Partie wurde zunehmend härter geführt, doch der Schiedsrichter entschied sich vorerst gegen weitere Karten. Was ich aber noch ändern sollte.

Schöder blieb gefährlich und hatte in der 83. Minute eine weitere gute Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. In der spannenden Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse erneut. In der 90. Minute sah Patrick Resch von Seckau als letzter Mann die Rote Karte, was einen letzten dramatischen Höhepunkt darstellte.

Nach insgesamt 96 Minuten Spielzeit endete die Partie schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel mit eingen Höhen und Tiefen in einer insgesamt zerfahrenen Partie.

Fritz Grassl -Trainer Seckau

"Beide Teams waren von Beginn an sehr nervös, es gab ja kaum zwingende Torchancen. Ich denke, unter dem Strich müssen beide Mannschaften mit dem Punkt zufieden sein. Nächste Woche geht es schon nach Frojach. Wir werden daran arbeiten, die Nervosität abzulegen!"

Aufstellungen:

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Patrick Gollner, Robert Hepflinger (K), Patrick Resch, Thomas Hübler, Lukas Herk - Marcel Gollner, Johannes Grössing, Patrick Kogler, Michael Grasser - Andreas Steinberger

Ersatzspieler: Matthias Hörbinger, Wolfgang Kaplaner, David Hochfellner, Markus Hafellner, Joseph Herk, Lukas Höbenreich

Trainer: Friedrich Grassl

TUS Raika Neuwirt Schöder: Thomas Pachlinger, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Fabian Dorfer, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Sergiu-Adrian Martin, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Gerald Klünsner (K), Andre Mayerhofer

Ersatzspieler: Michael Rissner, Benedikt Pistrich, Elias-Noel Schweiger, Matheo Berger, Tobias Schrefl

Trainer: Cicero Aparecido De Almeida Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Seckau : TUS Schöder - 1:1 (0:1)

55 Marcel Gollner 1:1

47 Kevin Prieling 0:1

Details

