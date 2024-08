Scheifling siegt knapp gegen Krakaudorf - Saisonstart für die Ebner-Elf geglückt

Details Sonntag, 11. August 2024 21:38

Das erste Spiel der neuen Saison für beide Teams in der Gebietsliga Mur zwischen dem SV Scheifling und dem USV Krakaudorf endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren. In einem umkämpften Match sorgte Alin Tocu mit zwei Treffern für die Entscheidung. Die Gäste aus Krakaudorf konnten zwischenzeitlich durch David Hlebaina ausgleichen, mussten sich am Ende jedoch geschlagen geben.

Vor dem Spiel präsentierte Scheifling den neuen Partner "Murauer".

Elfmeter bringt Scheifling in Führung - zur Halbzeit führt die Ebner-Elf

Das Spiel begann um 10:30 Uhr und bereits nach wenigen Minuten zeigte sich die Entschlossenheit beider Teams. Die erste Torchance hatten die Gäste, als Pirker in der sechsten Minute einen Distanzschuss knapp am Tor vorbeisetzte. Kurz darauf musste Rene Koller im Dress der Hausherren nach einer Verletzung ausgewechselt werden, was den Beginn der Partie überschattete.

Die Scheiflinger kamen in der 20. Minute zu ihrer ersten großen Chance, als ein Elfmeter durch Schiedsrichter Pedljic zugesprochen wurde. AlinTocu trat an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Elfmeter verwandelt. Macht er gut. Tocu verlädt Schattner perfekt und verwandelt zum ersten Tor der Saison für die Scheiflinger. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Die Gäste hatten in der Folge einige gute Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Besonders der Scheiflinger Keeper Haid zeigte sich in bester Form und verhinderte mehrfach den Ausgleich. So blieb es bei der knappen Führung für die Hausherren.

Spannung in der zweiten Halbzeit - am Ende bleibt es beim Heimsieg

Nach der Halbzeitpause erhöhte USV Krakaudorf den Druck und kam in der 56. Minute zum verdienten Ausgleich. David Hlebaina erzielte das 1:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später hatte Scheifling die nächste Top-Chance, die jedoch noch ungenutzt blieb.

In der 78. Minute nutzte Alin Mircea Tocu erneut einen Stellungsfehler der Krakaudorfer Defensive aus und erzielte seinen zweiten Treffer des Tages, was die erneute Führung für den SV Scheifling bedeutete.

Krakaudorfer Defensive mit großen Problemen am heutigen Tag. Stellungsfehler werden eiskalt ausgenützt. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Besonders der eingewechselte Lindschinger hatte in den letzten Sekunde des Spiels eine große Chance, setzte den Ball jedoch über die Latte.

In der Nachspielzeit von vier Minuten wurde es nochmals hektisch, aber die Scheiflinger Defensive hielt stand. Die Partie endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren, die somit erfolgreich in die neue Saison starten.

Das Spiel hatte alles, was man sich von einem Auftaktspiel erhoffen konnte: Spannung, Tore und eine umkämpfte Schlussphase. Während die Scheiflinger ihre Chancen effizient nutzten, haderten die Gäste aus Krakaudorf mit ihrer Defensive und ließen wichtige Möglichkeiten ungenutzt. Die Fans beider Teams können sich auf eine spannende Saison freuen.

Nach dem Spiel bejubelte man die ersten Punkte in der neuen Saison.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Ebner - Trainer Scheifling

"Das war ein sehr umkämpftes Spiel bei sehr hohen Temperaturen. Mein Team hat alles gegeben - wir haben alles am Platz gelassen. Insgesamt war dieses Spiel sehr ausgeglichen. Wir hatten ja noch mehrere gute Möglichkeiten, aber Krakaudorf auch. Für mich geht dieser Sieg deshalb in Ordnung, auch wenn es knapp war.

Meine Mannschaft zeigte wirklich viel Teamgeist, alle gaben alles. Ich möchte trotzdem unseren jungen Keeper Alex Haid loben, das war für einen 16- jährigen Tormann schon richtig stark. Er hat sehr viel Talent! Aber insgesamt war das eine geschklossene Mannschaftsleistung und ein guter Start für uns in die Saison!"

Aufstellungen: Scheifling/St. Lor.: Alexander Karl Haid - Julian Gruber, Gottfried Moser, Sebastian Stütz (K), Wolfgang Langmaier - Markus Panzer, Daniel Waschnig, Rene Koller - Alin Mircea Tocu, David Marcel Panzer, Raphael Erber

Ersatzspieler: Friedrich Resch, Marc Prechtl, Raphael Zucker, Jan Grasser, Markus Wagner, Marcel Krenold

Trainer: Jürgen Ebner

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Elmar Schattner - Rene Wallner, Paul Feuchter, Lukas Thanner, Adrian Shatri - Christoph Kogler, Fabian Weißenbacher, Franz Stocker, Mario Josef Pirker - David Hlebaina (K), Stefan Hollerer

Ersatzspieler: Alexander Jesner, Simon Johann Hirschbeck, Fabian Siebenhofer, Rafael Lindschinger, Daniel Thanner, Moritz Moser

Trainer: Alexander Jesner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Scheifling : Krakaudorf - 2:1 (1:0)

78 Alin Mircea Tocu 2:1

56 David Hlebaina 1:1

20 Alin Mircea Tocu 1:0

