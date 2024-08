SV Scheifling gewinnt auch gegen den UFC Gaal - Sechs Punkte nach zwei Spielen

Details Samstag, 17. August 2024 00:49

Der SV Scheifling/St. Lorenzen setzte sich in der zweiten Runde der Gebietsliga Mur gegen den UFC Gaal mit einem souveränen 2:0 durch. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten gelang es den Gastgebern, durch Tore von Harald Reiner und Raphael Zucker den Sieg für sich zu verbuchen. Der UFC Gaal hatte dem intensiven Spiel wenig entgegenzusetzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Trainer Ebner kann mit dem Start in die Liga zufrieden sein.

Frühe Chancen für SV Scheifling - Reiner trifft zur Pausenführung

Die Begegnung begann gleich mit hohem Tempo. Bereits in der 4. Minute erspielte sich der SV Scheifling/St. Lorenzen die erste Ecke, konnte diese aber nicht in Zählbares verwandeln. Wenige Minuten später, in der 8. Minute, hatte Harald Reiner die Chance zur Führung, doch Torwart Kolland von UFC Gaal zeigte eine starke Parade. Auch ein Kopfball von Gottfried Moser kurze Zeit später blieb erfolglos. Schon nach zehn Minuten musste Gästetrainer Hodzic seinen Schützling Elias Sandtner verletzt vom Feld nehmen, für ihn kam David Wolfsberger ins Spiel.

Im Verlauf der ersten Halbzeit erarbeitete sich der SV Scheifling weitere Möglichkeiten. In der 33. Minute war es erneut der Keeper von UFC Gaal, der mit einer Parade eine Chance der Gastgeber vereitelte. Doch der Druck des SV Scheifling zahlte sich schließlich aus.

In der 38. Minute war es dann soweit: Harald Reiner, der bereits zuvor einige Chancen hatte, brachte den SV Scheifling mit einem Tor in Führung. Die Gastgeber gingen mit einem knappen 1:0 in die Halbzeitpause. Gaal war bemüht, konnte jedoch keinen Treffer erzielen - Keeper Kolland zeigte eine tadellose Leistung für die Gäste.

Raphael Zucker besiegelt den Sieg - Scheifling behält die Punkte

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SV Scheifling/St. Lorenzen die dominierende Mannschaft. In der 56. Minute hatte Raphael Zucker die Chance, einen Freistoß direkt zu verwandeln, doch der Schuss ging in die Mauer. Kurz darauf, in der 59. Minute, hatte David Panzer eine vielversprechende Gelegenheit, die jedoch in letzter Sekunde zu einem Corner abgefälscht wurde.

Raphael Zucker, der bereits bei mehreren Gelegenheiten auffällig war, sorgte in der 72. Minute für die Entscheidung. Mit einem schönen Treffer erhöhte er auf 2:0 für die Gastgeber.

Die Schlussphase des Spiels verlief ohne größere Aufregungen. Zwar konnte der Torhüter von UFC Gaal in der 86. Minute noch einmal mit einer starken Parade glänzen, doch auch der SV Scheifling verteidigte seine Führung souverän und ließ keine weiteren Chancen zu. In der 90. Minute beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Scheifling durfte sich über einen verdienten 2:0-Sieg freuen.

Scheifling hat die beiden ersten Partien gewonnen und spielt in der nächsten Woche beim TUS Spielberg. Gaal startete bisher ohne Punkte in die Saison und empfängt am nächsten Samstag den USV Krakaudorf.

Aufstellungen:

Scheifling/St. Lor.: Alexander Karl Haid - Julian Gruber, Gottfried Moser, Sebastian Stütz (K), Wolfgang Langmaier - Daniel Waschnig, Jan Grasser, Markus Panzer - Harald Reiner, David Marcel Panzer, Raphael Erber

Ersatzspieler: Friedrich Resch, Noah Ischowitsch, Marc Prechtl, Raphael Zucker, Markus Wagner, Marcel Krenold

Trainer: Jürgen Ebner

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Thomas Tiroch, Gjonson Pepaj, Elias Sandtner, Alexander Kammersberger, Sebastian Schaffer, Michael Koller - Maximilian Gaugusch, Michael Steiner (K), Rene Schmidt - Johannes Steffl

Ersatzspieler: Alexander Tiroch, David Wolfsberger, Noah Kaiser, Tobias Feldbaumer, Jonas Kranz, Marc Holzer

Trainer: Husref Hodzic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Scheifling : UFC Gaal - 2:0 (1:0)

72 Raphael Zucker 2:0

38 Harald Reiner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.