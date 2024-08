Tomic Tor kommt zu spät - Stadl besiegt Spielberg mit 3:2

Details Samstag, 17. August 2024 18:06

In einer intensiven Partie der Gebietsliga Mur setzte sich SC Stadl/Mur knapp mit 3:2 gegen TUS Spielberg durch. Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen und dramatischen Momenten bis in die Nachspielzeit. Beide Teams zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern spannende 96 Minuten Fußball.

Ausgeglichene erste Halbzeit - knappe Führung für Stadl

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei der SC Stadl früh die erste Chance des Spiels verzeichnen konnte. In der 12. Minute erhielten sie einen Freistoß, doch der Spielberger Torwart Max Willi Wabnegger parierte eindrucksvoll. Nur eine Minute später musste Wabnegger erneut eingreifen und bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand. Die erste Großchance für TUS Spielberg kam in der 16. Minute, als Toni Tomic beinahe den Führungstreffer erzielte, jedoch rettete ein Stadler Verteidiger auf der Linie.

Spielberg hatte in der 19. Minute einen Freistoß an der Strafraumgrenze, doch auch diese Möglichkeit blieb ungenutzt. In der 28. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, was den Spielern eine kurze Verschnaufpause bei hohen Temperaturen verschaffte. Das Spiel blieb ausgeglichen, wobei beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen konnten. Erst in der 45. Minute gelang SC Stadl/Mur der Durchbruch. Almedin Mulaosmanovic erzielte nach einem Freistoß das 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem knappen Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Spannung und Dramatik bis zum Schluss - intensive Begegnung am Samstag

Nach der Halbzeitpause kam TUS Spielberg entschlossen aus der Kabine und erzielte in der 47. Minute den verdienten 1:1 Ausgleich durch Luca Jagos. Die Gäste drängten weiter auf das nächste Tor und dominierten zeitweise das Spielgeschehen. Stadl war jedoch zu jeder Zeit ebenso gefährlich.

Stangenschuss von Stadl an der Mur riesen Glück für Spielberg Barnie Schluckspecht, Ticker-Reporter

In der 60. Minute schlug Stadl erneut zu. Harald Hartl stellte mit seinem Treffer auf 2:1, Reklamationen wegen eines vermeintlichen Abseits ließen Schiedsrichter Riedel unbeeindruckt, er gab den Treffer.

Nur zwei Minuten später baute SC Stadl/Mur ihre Führung auf 3:1 aus. Ein Eigentor von Jan Koßmayr brachte den Gastgebern eine komfortable Führung. Doch TUS Spielberg gab nicht auf und erzielte in der 83. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 durch Toni Tomic, ebenfalls war der Schütze wohl knaoo in keiner abseitsverdächtigen Position.

Die Schlussminuten waren von hoher Intensität geprägt. In der 90. Minute erhielt Almedin Mulaosmanovic eine rote Karte wegen eines schweren Fouls, was SC Stadl/Mur in Unterzahl brachte.

TUS Spielberg setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, erhielt in der 90. Minute noch einen letzten Eckball, der jedoch nicht mehr zum Erfolg führte. Nach insgesamt 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Heimmannschaft feierte einen knappen, aber wichtigen 3:2-Sieg, somit ist man mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Saison gestartet.

Die Spieler beider Mannschaften zeigten großen Einsatz und sorgten für ein spannendes Spiel.

Aufstellungen:

Stadl: Philipp Gerold - Michael Hölzlsauer, Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Gerald Dröscher - Almedin Mulaosmanovic, Samuel Hainzl - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl, Paul Weilharter (K)

Ersatzspieler: Daniel Sagmeister, Gabriel Reif, Philipp Kapun, Markus Grois, Marc Angelo Haas, Bernhard Dröscher

Trainer: Elvir Mulaosmanovic

- Tus byb-Sports Spielberg: Max Willi Wabnegger - Felix Bauer, Jan Koßmayr - Luca Patrick Pichler, Toni Tomic, Petar Tomic, Christian Wolfsberger (K), Hamid Reza Hossaini - Nicholas Gerald Artner, Chima Ariwodo, Luca Jagos

Ersatzspieler: Jan Moser, Matej Klaic, Alexander Helmut Hausberger

Trainer: Johannes Karner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Stadl : Spielberg - 3:2 (1:0)

83 Toni Tomic 3:2

62 Eigentor durch Jan Koßmayr 3:1

60 Harald Hartl 2:1

47 Luca Jagos 1:1

45 Almedin Mulaosmanovic 1:0

Details

