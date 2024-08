Spannendes Remis zwischen USV St. Peter/J. und Knittelfeld II

In der zweiten Runde der Gebietsliga Mur trafen der USV St. Peter ob Judenburg und die Paco Montage Knittelfeld Juniors KM II aufeinander. In einer packenden Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb, trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnte der USV den ersten Saisonsieg einfahren.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit viel Einsatz und einem schnellen Tor für die Hausherren. Bereits in der elften Minute konnte der USV in Führung gehen. Nach einer präzisen Ecke von Stocker stand Stefan Messner am zweiten Pfosten goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. Die Heimelf setzte daraufhin ihr starkes Spiel fort und hatte in der 25. Minute eine weitere große Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 35. Minute kam es dann zu einer weiteren Gelegenheit für den USV, als Kampl einen Schuss abfeuerte, der jedoch von Torhüter Strallegger problemlos pariert wurde. Nur zwei Minuten später probierte es Stocker erneut, aber auch dieser Versuch wurde entschärft.

In der 39. Minute gelang dann der verdiente zweite Treffer für St. Peter. Nach einer großartigen Vorarbeit von Pojer nahm Christoph Hartleb den Ball gekonnt an und schoss ins rechte Eck zum 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Knittelfeld II kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einer guten Möglichkeit für die Gastgeber, als Auinger nach einem Eckball in der 47. Minute am höchsten stieg und den Ball an die Querlatte köpfte. Doch danach begann die Aufholjagd der Knittelfeld Juniors. In der 51. Minute traf Sekic nach einem Freistoß aus etwa 30 Metern die Querlatte und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

In der 69. Minute dann der Anschlusstreffer für die Gäste. Ein unerwarteter Treffer von Dominik Frank brachte das 2:1. Die Partie wurde nun immer hitziger, und der Schiedsrichter stand zunehmend im Fokus, was in der 77. Minute zu einem lautstarken Protest der Heimfans führte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich. In der 90. Minute kam es zu einer dramatischen Szene: St. Peters Messner traf nach einem Eckball nur den Pfosten. Im direkten Gegenzug gelang es den Gästen, nach einem vermeintlichen Foul ungestraft davonzukommen und im weiteren Verlauf das 2:2 zu erzielen. Toni Sekic nutzte die Gelegenheit und glich in der Nachspielzeit aus.

Somit endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz der Enttäuschung der Heimischen über den späten Ausgleich können beide Mannschaften auf eine kämpferische und spannende Partie zurückblicken.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jules (3630 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jules mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.