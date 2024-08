400 Zuschauer - Krakaudorf besiegt Schöder

Details Samstag, 17. August 2024 21:20

In einem umkämpften Derby der Gebietsliga Mur setzte sich der USV Krakaudorf knapp mit 1:0 gegen den TUS Schöder durch. In einer hart umkämpften Partie war es letztlich ein einziges Tor von Daniel Thanner, das den Unterschied machte. Während der ersten Halbzeit dominierte kein Team klar, aber in der zweiten Halbzeit zeigte Krakaudorf die nötige Effizienz vor dem Tor. Schöder hingegen konnte trotz zahlreicher Chancen nicht den Ausgleich erzielen.

Erste Halbzeit ohne Treffer - über 400 Zuschauer bei wechselndem Wetter

Das Spiel begann mit zahlreichen Zweikämpfen, was das hohe Tempo und die Intensität des Derbys unterstrich. In den ersten zwanzig Minuten hatten die Hausherren leichte Vorteile, wie ein starker Abschluss von Kapitän David Hlebaina in der zwölften Minute zeigte. Doch Schöder antwortete mit einer Riesenchance in der 26. Minute, als die Krakauer Abwehr kurzzeitig wackelte.

In der 31. Minute hatte TUS Schöder die Gelegenheit zur Führung, verfehlte aber knapp das Tor. Nur eine Minute später zeigte Rissner im Tor von Schöder eine Glanzparade, um einen Schuss der Gastgeber abzuwehren. Die Partie wurde weiterhin von starken Defensivleistungen geprägt.

Als der Regen schließlich nachließ und die Sonne durchbrach, kam es in der 39. Minute zu einem Elfmeter für Schöder, doch Kevin Prieling konnte die Chance nicht nutzen, da Elmar Schattner im Tor der Gastgeber eine starke Parade zeigte und die Null hielt!

Bis zur Halbzeitpause gelang es keiner Mannschaft, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen, und so ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Eine letzte Riesenchance für Schöder in der 44. Minute wurde ebenfalls nicht verwertet, was die Spannung für die zweite Halbzeit erhöhte.

Krakaudorf nutzt die Chance – Schöder bleibt glücklos

Nach Wiederanpfiff setzten beide Mannschaften ihre offensive Spielweise fort. In der 54. Minute fiel schließlich das entscheidende Tor: Nach einem präzisen Pass von der Seite verwandelte Daniel Thanner für den USV Krakaudorf unhaltbar zum 1:0.

Tor, Toor, Tooor für USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf zum 1:0 die Nummer 9 Thanner Daniel, nach einen Stangler netzt er unhaltbar ein Staba04, Ticker-Reporter

Die Führung brachte neues Leben in das Spiel der Gastgeber, während Schöder nun gezwungen war, offensiver zu agieren.

TUS Schöder versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 67. Minute hattt der Gast erneut einen guten Abschluss, der jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. Zehn Minuten später folgte eine weitere große Chance durch Schaffer, doch auch diese blieb ungenutzt.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hektischen Angriffsbemühungen der Gäste, doch die Defensive des USV Krakaudorf hielt stand. Selbst eine letzte Möglichkeit in der 80. Minute konnte Schaffer für Schöder nicht verwerten. Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, zeigte der Schiedsrichter drei Minuten Nachspielzeit an. Doch trotz aller Anstrengungen der Gäste blieb es beim 1:0 für den USV Krakaudorf.

Nach 91 spannenden Minuten endete das Derby mit einem knappen Sieg für die Hausherren, die sich über einen wichtigen Dreier in der Gebietsliga Mur freuen konnten. Der TUS Schöder hingegen musste trotz guter Chancen ohne Punkte die Heimreise vom Derby antreten.

Aufstellungen:

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Elmar Schattner - Paul Feuchter, Lukas Thanner, Adrian Shatri, Mario Josef Pirker - Christoph Kogler, Daniel Thanner, Fabian Weißenbacher, Franz Stocker, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K)

Ersatzspieler: Alexander Jesner, Simon Johann Hirschbeck, Rafael Selman Lindschinger, Fabian Siebenhofer, Moritz Moser, Stefan Hollerer

Trainer: Alexander Jesner

- TUS Raika Neuwirt Schöder: Michael Rissner, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Fabian Dorfer, Kevin Prieling, Raphael Miedl-Rissner, Sergiu-Adrian Martin, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Gerald Klünsner (K), Andre Mayerhofer

Ersatzspieler: Benedikt Pistrich, Elias-Noel Schweiger, Simon Stoff, Alex Schaffer, Matheo Berger, Lukas Mayerhofer

Trainer: Bernd Pirker Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : TUS Schöder - 1:0 (0:0)

54 Daniel Thanner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.