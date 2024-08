FC Weißkirchen gewinnt dank spätem Tor knapp in St. Georgen

In einem packenden Spiel der Gebietsliga Mur konnte der FC Weißkirchen einen knappen 3:2-Auswärtssieg gegen den USC St. Georgen/J. einfahren. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem beide Teams jeweils einmal trafen, entwickelten sich die zweiten 45 Minuten zu einem wahren Schlagabtausch. Letztendlich sicherte sich Weißkirchen durch ein spätes Tor von Mario Steiner den Sieg.

Frühe Führung der Hausherren

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und zwei Mannschaften, die von Beginn an offensiv agierten. In der 16. Minute ging der Gastgeber in Führung. Ioan-Danut Dragoi nutzte eine Unachtsamkeit in der Weißkirchener Defensive und traf zum 1:0. Der Treffer brachte jedoch keine Ruhe in das Spiel der Heimmannschaft, denn die Gäste aus Weißkirchen drängten auf den Ausgleich.

In der 24. Minute vergab Marchl eine gute Freistoßmöglichkeit, und auch ein Kopfball von Novakovic in der 31. Minute verfehlte das Ziel knapp. Weißkirchen blieb jedoch dran und belohnte sich in der 43. Minute. Michael Apfelknab erzielte nach einem Freistoß den Ausgleich zum 1:1, was gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Gäste drehen Spiel

Die zweite Halbzeit begann erneut schwungvoll und St. Georgen konnte in der 48. Minute erneut in Führung gehen. Mitterhuber traf zum 2:1 und brachte die Hausherren wieder in Front. Doch Weißkirchen ließ sich nicht entmutigen und spielte weiter nach vorne. Marchl, einer der Aktivposten bei den Gästen, glich in der 56. Minute zum 2:2 aus und sorgte damit wieder für ausgeglichene Verhältnisse.

Das Spiel blieb spannend, und beide Teams hatten Chancen zur Führung. Die Defensivreihe der Gastgeber musste nach einem katastrophalen Rückpass in der 58. Minute auf der Linie klären, und weitere Chancen von Marchl und Moser blieben ungenutzt.

In den Schlussminuten nahm die Intensität zu. Die Gäste hatten mehrere hochkarätige Chancen, darunter ein Lattenschuss von Rössler. Es war jedoch Mario Steiner, der in der 83. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 für Weißkirchen erzielte. Sein Schuss aus spitzem Winkel war unhaltbar für den Torwart der Hausherren.

Die letzten Minuten verliefen hektisch, aber Weißkirchen konnte die knappe Führung über die Zeit retten. Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Gäste konnten ihren knappen, aber verdienten 3:2-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mario Brutti (560 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mario Brutti mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.