USV Seckau holt beim FC Frojach drei Punkte - Entscheidung nach der Pause

Der USV Seckau setzte sich in einem umkämpften Duell der Gebietsliga Mur gegen den FC Frojach mit 3:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit ging es turbulent zu, wobei die Gäste zumeist den Ton angaben und mit einer Führung in die Pause gingen. In der zweiten Hälfte gelang es Seckau, ihre Führung weiter auszubauen und den Sieg zu sichern.

Vor wenigen Wochen stellten die Gäste ihren neuen Keeper Matthias Hörbinger vor.

Blitzstart für USV Seckau - Führung nach fünf Minuten

Von Beginn an zeigte der USV Seckau seine Ambitionen und ging bereits in der 6. Minute in Führung. Andreas Steinberger erzielte das erste Tor der Partie und stellte damit früh die Weichen für das Auswärtsteam. Dieser frühe Treffer sorgte für Druck auf die Gastgeber, die nun gezwungen waren, offensiv zu reagieren.

Der FC Frojach ließ sich auch nicht einschüchtern und fand schnell eine Antwort. In der 14. Minute erzielte Christian Lackner den Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel war damit wieder offen, und beide Mannschaften kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld.

Führung zur Halbzeit für Seckau - Marcel Gollner mit dem ersten Streich

Das Spiel blieb intensiv, und beide Teams hatten ihre Chancen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem USV Seckau ein weiterer wichtiger Treffer. Marcel Gollner brachte seine Mannschaft in der 41. Minute erneut in Führung, und so ging es mit einem Stand von 2:1 für die Gäste in die Kabinen.

3:1 - Patrick Gollner, mit dem zweiten Streich

Nach der Pause kam der FC Frojach motiviert zurück auf das Feld, doch der USV Seckau verteidigte geschickt und setzte immer wieder gefährliche Konter. In der 56. Minute war es schließlich Patrick Gollner, der mit seinem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung sorgte.

Die Gastgeber hatten in der Folgezeit Schwierigkeiten, den Druck aufrechtzuerhalten, und fanden keine Lücke mehr in der Abwehr der Gäste.

In der Schlussphase versuchte der FC Frojach noch einmal alles, um den Anschluss zu erzielen, aber die Defensive des USV Seckau hielt stand. Die Gäste agierten souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein verdienter 3:1-Sieg für den USV Seckau zu Buche.

Mit diesem Erfolg setzte der USV Seckau ein Ausrufezeichen in der 2. Runde der Gebietsliga Mur und konnte wichtige Punkte einfahren. Der FC Frojach hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen wieder angreifen, die ersten beiden Begegnungen liefen imit sieben Gegentoren nicht optimal für Jörg Schuchnigg und sein Team. Seckau hält nach dem Unentschieden zum Auftakt nun bei vier Punkten.

Aufstellungen:

Frojach FC: Stefan Zirker, Marco Gruber, Marcel Seebacher, Gregor Kobald, Christian Lackner, Dominik Jesner (K), Jonas Michael Schiffer, Raphael Krenn, Nico Judmaier, Fabian Weilharter, Matthias Hauck

Ersatzspieler: Sandro Staber, Julijan Grgic, Kai Dillon Pfandl, Martin Tobernigg, Manuel Gritz

Trainer: Jörg Schuchnigg

- USV PL SOUNDPARK SECKAU: Matthias Hörbinger - Wolfgang Kaplaner, Robert Hepflinger (K), Thomas Hübler, Lukas Herk - Markus Hafellner, Marcel Gollner, Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Michael Grasser - Patrick Gollner

Ersatzspieler: Christian Rainer, Joseph Herk, Benjamin Rath, Johannes Grössing, Lukas Höbenreich, Patrick Kogler

Trainer: Friedrich Grassl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Frojach : Seckau - 1:3 (1:2)

56 Patrick Gollner 1:3

41 Marcel Gollner 1:2

14 Christian Lackner 1:1

6 Andreas Steinberger 0:1

