SV Fohnsdorf siegt eindrucksvoll gegen Tus St.Peter/K. Juniors - 4:1 und Tabellenführung

In einem spannenden Duell in der Gebietsliga Mur triumphierte der SV Fohnsdorf am Sonntag mit einem klaren 4:1 über die Tus St.Peter/K. Juniors. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Gastgeber große Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen, beeindruckenden Toren und strategischen Spielzügen.

Das Team ist bereits in bester Form und erreichte den vierten Sieg in Folge

Früher Rückstand und schnelle Antwort - 1:1 zur Pause

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Michael Siebenhofer bereits in der fünften Minute die Gäste aus St.Peter am Kammersberg Juniors in Führung brachte. Der frühe Treffer schockte die Hausherren, doch sie ließen sich nicht lange beeindrucken. Die Spieler von SV Fohnsdorf zeigten eine schnelle Reaktion und setzten die Gäste sofort unter Druck.

So gelang es Selmir Bakic den Ausgleich für den SV Fohnsdorf zu erzielen. Nach einem präzise geschossenen Eckball traf Bakic mit einem Kopfball und stellte auf 1:1. Dieser Treffer brachte neuen Schwung in das Spiel der Gastgeber.

In der 38. Minute gab es eine strittige Szene, als der Schiedsrichter einen Elfmeter für Fohnsdorf nicht pfiff, was bei den Heimfans für Unmut sorgte. Die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Fohnsdorf dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Bereits in der 48. Minute brachte Justin Kolitsch den SV Fohnsdorf mit einem Abstauber in Führung und stellte auf 2:1. Die Hausherren drängten weiter nach vorne und setzten die Gäste unter konstanten Druck.

In der 60. Minute konnte Daniel Agachi nach einer gelungenen Aktion auf 3:1 erhöhen. Der Treffer fiel nach einem abgefälschten Schuss, der ins kurze Eck ging und für den Torwart der Tus St.Peter/K. Juniors unhaltbar war.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver - die Gäste versuchten durch körperliche Aktionen wieder ins Spiel zu finden, doch die Defensive von SV Fohnsdorf stand sicher.

Eine zweite Trinkpause in der 65. Minute verschaffte den Spielern erneut eine kurze Erholung, bevor das Spiel in die entscheidende Phase ging. In der 72. Minute sorgte Tomi Kirschner mit seinem Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung. Kirschner verwandelte einen Schuss und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen weitgehend ereignislos. Die Mannschaft von SV Fohnsdorf verwaltete souverän ihren Vorsprung und ließ den Gästen keine Möglichkeit mehr, gefährlich vor das Tor zu kommen.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 4:1 für den SV Fohnsdorf. Die Gastgeber feierten einen wohlverdienten Sieg und konnten sich über drei wichtige Punkte freuen. Tus St.Peter/K. Juniors hingegen musste die Heimreise mit einer Niederlage im Gepäck antreten.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Fohnsdorf : St.Peter/K. Juniors - 4:1 (1:1)

72 Tomi Kirschner 4:1

60 Daniel Agachi 3:1

48 Justin Kolitsch 2:1

21 Selmir Bakic 1:1

5 Michael Siebenhofer 0:1

