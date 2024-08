Spannendes Unentschieden zwischen FC Raiffeisen Weißkirchen und SV RBK Fohnsdorf

In einem mitreißenden Spiel der Gebietsliga Mur trennten sich der FC Raiffeisen Weißkirchen und der SV RBK Fohnsdorf mit einem 3:3-Unentschieden. Die Partie war von Anfang bis Ende spannend, mit zahlreichen Torchancen und spektakulären Aktionen. Trotz einer frühen Führung von Weißkirchen konnten die Gäste aus Fohnsdorf das Spiel drehen, bevor die Hausherren in der Schlussphase ein beeindruckendes Comeback hinlegten.

Frühe Tore und wendungsreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag. Bereits in der 3. Minute gelang dem FC Weißkirchen der Führungstreffer durch Christoph Marchl, der mit einem lässigen Lupfer zum 1:0 traf. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute nutzte Jure Tomic eine Gelegenheit und glich für den SV Fohnsdorf zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, brachte Alexander Traybar die Gäste mit 2:1 in Führung, nachdem ein schwerer Tormannfehler auf Seiten der Heimelf passiert war.

Das Spiel blieb intensiv und voller Emotionen. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, war es Helmut Haslinger, der den Vorsprung der Fohnsdorfer auf 3:1 ausbaute. Die Heimmannschaft hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zurückzufinden und sah sich zur Halbzeit mit einem Rückstand konfrontiert.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte neuen Schwung für den FC Weißkirchen. In der 49. Minute war es Emrah Tahirovic, der nach einer starken Ecke per Kopfball den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. Das Team von Weißkirchen erhöhte den Druck und kam zu mehreren guten Chancen, darunter ein Elfmeter in der 65. Minute, der jedoch von Tahirovic verschossen wurde.

Die zweite Halbzeit war geprägt von einer Vielzahl an Offensivaktionen der Heimmannschaft, während Fohnsdorf mehr und mehr in die Defensive gedrängt wurde. Eine entscheidende Wendung nahm das Spiel in der 64. Minute, als Justin Kolitsch von SV Fohnsdorf mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann mehr auf dem Feld verstärkte Weißkirchen seine Angriffe.

In der 86. Minute wurde der unermüdliche Einsatz der Heimmannschaft schließlich belohnt. Sebastian Preiss erzielte nach einer hervorragenden Einzelaktion das viel umjubelte 3:3. Die letzten Minuten des Spiels waren an Dramatik kaum zu überbieten. Weißkirchen drängte auf den Sieg, doch Fohnsdorf konnte sich glücklich schätzen, den Punkt mit nach Hause zu nehmen. In der 90. Minute wurde ein vielversprechender Angriff von Weißkirchen durch einen Schiedsrichterpfiff beendet, sehr zum Unmut der Heimfans.

Schlussendlich blieb es beim 3:3, ein Ergebnis, das die spannende und hochklassige Partie perfekt widerspiegelt. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein packendes Fußballspiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

