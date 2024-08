Spektakel bei Gaal-Krakaudorf - neun Tore am Samstagabend

Details Sonntag, 25. August 2024 00:51

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer beim spannenden Duell zwischen dem UFC Gaal und dem USV Krakaudorf. Am Ende einer packenden Partie setzte sich Krakaudorf mit 5:4 durch. Das Spiel bot neun Tore, Elfmeter und zahlreiche Höhepunkte, die die Fans in ihren Bann zogen. Besonders erwähnenswert war die Leistung der beiden Torhüter, die trotz der vielen Gegentore mit starken Paraden glänzten - auch wenn das bei so vielen Treffern zunächst komisch klingt - war aber so!

Packende erste Halbzeit - drei Tore vor der Pause

Die Partie begann mit hohem Tempo und den ersten Chancen für Krakaudorf, die früh durch zwei Ecken Druck auf die Gaaler ausübten. Bereits in der 4. Minute köpfte Pirker, doch Gaal-Keeper Kolland konnte retten. Kurz darauf kam auch Gaal zu einer ersten Chance, doch Schattner im Tor der Gäste hielt souverän. In der 15. Minute ging Gaal durch Yusuf Karaagac 1:0 in Führung, doch die Freude währte nicht lange. Bereits fünf Minuten später gelang Daniel Thanner der Ausgleich zum 1:1 für Krakaudorf.

Krakaudorf dominierte weiterhin und kam zu mehreren guten Gelegenheiten, doch Kolland zeigte mehrfach sein Können und hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 45. Minute gelang es David Hlebaina schließlich, die Gäste mit 2:1 in Führung zu bringen, nachdem er Kolland überwinden konnte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Turbulente zweite Halbzeit - beste Unterhaltung der beiden Teams

Auch nach der Pause blieb das Spiel aufregend. Bereits in der 51. Minute gelang Gaal der Ausgleich durch Gjonson Pepaj. Doch Krakaudorf schlug schnell zurück: In der 55. Minute lupfte Rafael Selman Lindschinger den Ball nach einem Pass von Shatri über Kolland und brachte sein Team erneut in Führung - 2:3 !

Das Torfestival ging weiter, als Franz Stocker in der 60. Minute per Elfmeter auf 4:2 für Krakaudorf erhöhte.

Gaal ließ sich nicht entmutigen und verkürzte in der 73. Minute erneut durch Karaagac auf 4:3. Nur wenige Minuten später bekam Krakaudorf einen weiteren Elfmeter zugesprochen, den Stocker sicher verwandelte und damit den alten Abstand wiederherstellte. - 3:5!

Doch auch das war noch nicht die Entscheidung: In der 82. Minute verwandelte Manuel Colic einen Elfmeter für Gaal und stellte den 4:5-Endstand her. Neun Tore und einige sehr sehenswert.

In der Schlussphase hatte Krakaudorf die Chance, die Entscheidung herbeizuführen, doch Moser und Hlebaina scheiterten in aussichtsreichen Positionen. Auf der anderen Seite zeigte auch die Defensive der Gäste um Stocker starke Szenen und rettete mehrfach in brenzligen Situationen. Die Nachspielzeit brachte noch einmal Spannung, doch letztlich blieb es beim knappen Erfolg für Krakaudorf.

Der Sieg bedeutet für den USV Krakaudorf den zweiten Erfolg der noch jungen Saison, während der UFC Gaal weiterhin auf den ersten Punktgewinn warten muss. Die Zuschauer erlebten eine spektakuläre Partie, die ein wahres Torfestival bot!

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: UFC Gaal : Krakaudorf - 4:5 (1:2)

82 Manuel Colic 4:5

78 Franz Stocker 3:5

73 Yusuf Karaagac 3:4

60 Franz Stocker 2:4

55 Rafael Selman Lindschinger 2:3

51 Gjonson Pepaj 2:2

45 David Hlebaina 1:2

20 Daniel Thanner 1:1

15 Yusuf Karaagac 1:0

