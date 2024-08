USV Seckau siegt nach zwölf Jahren vor 300 Zuschauern gegen USV St. Peter-Judenburg

Details Sonntag, 25. August 2024 16:40

In einem umkämpften Spiel der dritten Runde der Gebietsliga Mur konnte der USV Seckau einen wahrlich historischen Sieg gegen den USV St. Peter erringen. Nach zwölf Jahren ohne Sieg gegen die Gäste gelang es Michael Grasser, in der 74. Minute das entscheidende Tor zu erzielen. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:0, das die Gastgeber jubeln ließ.

Torschütze und einen historischen Treffer erzielt - Michael Grasser

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit Chancen - es ging mit einem 0:0 in die Kabinen

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und einer frühen Chance für die Heimmannschaft aus Seckau. Schon in der zweiten Minute parierte der Torhüter Reif einen gefährlichen Kopfball und verhinderte so den frühen Rückstand für USV St. Peter. Die Gastgeber hatten insgesamt mehr Spielanteile, während sich die Abwehr der Gäste in den Anfangsminuten schwer tat.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam USV St. Peter besser ins Spiel. In der 22. Minute gab es eine kurze Trinkpause, die den Spielern bei sommerlichen Temperaturen eine Verschnaufpause verschaffte. In der 39. Minute versuchte Gollner für die Gäste, den Torhüter Reif mit einem Lupfer zu überwinden, doch Reif konnte den Ball stark abwehren. Kurz vor der Halbzeit hatte USV St. Peter/J. erneut eine gute Möglichkeit: Pojer setzte Hartleb in Szene, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Spannende zweite Halbzeit und der entscheidende Treffer

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gastgeber das Heft wieder in die Hand. In der 58. Minute konnte Seckau eine große Chance verzeichnen: Steinberger traf mit einem wuchtigen Schuss die Latte, nachdem Reif den Ball noch leicht berührte. Fünf Minuten später zeigte der Torhüter erneut sein Können und parierte einen Kopfball von Kapitän Hepflinger nach einer Ecke.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 74. Minute. Michael Grasser nutzte die Gelegenheit und traf nach einem schönen Spielzug zum 1:0 für USV Seckau. Der Schuss wurde leicht abgefälscht und ließ dem Torhüter keine Chance. Der Jubel auf den Rängen war groß, und der Stadionsprecher schien in Feierlaune zu sein - kein Wunder, 12 Jahre lang konnte die Heimmanschaft dieses Duell nicht mehr gewinnen.

In der Schlussphase drängte USV St. Peter/J. auf den Ausgleich. In der 89. Minute musste Hasler nach einem Foul verletzt vom Platz. Kurz darauf, in der Nachspielzeit, hatte Messner die große Chance für die Gäste, doch er verfehlte das Tor nach einer Vorlage von Alar knapp. Schließlich blieb es beim 1:0 für die Gastgeber.

Es ist vollbracht - Seckau mit sieben Punkten in die Saison gestartet

Nach 96 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. USV Seckau konnte damit den ersten Sieg gegen USV St. Peter/J. seit zwölf Jahren feiern. Nun war die Freude über den historischen Sieg ungetrübt. USV Seckau kann nun mit breiter Brust in das nächste Heimspiel gegen Schöder gehen. St.Peter Judenburg ist momentan von schweren Verletzungssorgen geplagt, das ist für einen Gebietsligisten mit entsprechendem Kader natürlich schwer zu verkraften.

Statement des Trainers Fritz Grassl - USV Seckau

„Das Spielgeschehen lag über weite Strecken klar auf unserer Seite. St. Peter hatte mit drei Verletzten zu kämpfen, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie belastend das sein kann. Diese Spieler haben dem Gegner natürlich gefehlt, und wir konnten das Spiel gut kontrollieren.

Schon vor der Pause hätten wir die Führung erzielen können, aber der Gästetormann hat uns mit einigen starken Paraden davon abgehalten. Letztlich gelang es uns, nur ein Tor zu erzielen – und das gegen einen Angstgegner, gegen den wir seit Jahren keinen Sieg mehr einfahren konnten. Seitdem ich Trainer in Seckau bin, war gegen dieses Team nichts zu holen. Umso überraschender ist es für mich, dass ich gerade erfahren habe, dass es tatsächlich 12 Jahre ohne Sieg gegen St. Peter waren.

Am Ende wurde es jedoch nochmal eng. In der Nachspielzeit kam es zu einem Gestochere, wie man es oft sieht, und bei vielen Spielen fällt in solchen Momenten der Ausgleich. Da hatten wir heute das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Trotzdem möchte ich auch dem dezimierten Gegner ein Kompliment aussprechen – sie haben sich trotz der schwierigen Umstände wacker geschlagen.“

Aufstellungen:

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Matthias Hörbinger - Wolfgang Kaplaner, Robert Hepflinger (K), Patrick Resch, Thomas Hübler, Lukas Herk - Benjamin Rath, Marcel Gollner, Andreas Steinberger, Robert Andraschko - Patrick Gollner

Ersatzspieler: Christian Rainer, Markus Hafellner, Johannes Grössing, Lukas Höbenreich, Patrick Kogler, Michael Grasser

Trainer: Friedrich Grassl

- USV St.Peter ob Judenburg: Manuel Reif - Lukas Auinger, Stefan Pletschnig, Michael Kampl, Mathias Sattler, Toni Alar (K), Stefan Messner - Fabian Bojer, Manuel Philipp Stocker - Martin Matthias Pojer, Christoph Hartleb

Ersatzspieler: Stefan Hasler, Luca Doupona, Gabriel Preisitz

Trainer: Andreas Leitgab Bericht Florian Kober - Fotos USV Seckau

Gebietsliga Mur: Seckau : St. Peter/J. - 1:0 (0:0)

74 Michael Grasser 1:0

