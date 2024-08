Tus St.Peter/K. Juniors bezwingen SC Stadl/Mur mit 4:1 - Siebenhofer als Doppelpacker

Details Sonntag, 25. August 2024 17:08

Im letzlich einseitigen Duell der Gebietsliga Mur setzten sich die Tus St.Peter/K. Juniors souverän gegen den SC Stadl/Mur durch und feierten einen verdienten 4:1-Sieg. Von Beginn an zeigten die Hausherren ihre Dominanz und ließen dem Gastteam kaum eine Chance.

Bild vom Trainigsauftakt der jungen Truppe - am Wochenende gab es den ersten Saisonsieg in der Liga

Frühe Führung für die Hausherren - nach 22 Minuten jubelte das Heimteam erstmals

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und die Tus St.Peter/K. Juniors machten früh klar, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollten. Bereits in der 18. Minute hatten die Hausherren ihre erste große Chance, als ein Schuss von Stock auf der Linie geklärt wurde. Nur vier Minuten später folgte dann der erste Treffer des Spiels. Christian Kreis überlupfte den Gästekeeper gekonnt und brachte die Juniors mit 1:0 in Führung.

Die Tus St.Peter/K. Juniors ließen nicht locker und erhöhten in der 30. Minute auf 2:0. Markus Künstner zeigte seine Klasse bei einem Freistoß und hob den Ball elegant über die Mauer ins Netz. Bis zur Halbzeitpause dominierten die Gastgeber weiterhin das Geschehen und hatten weitere Chancen, die Führung auszubauen. Ein weiteres Tor blieb ihnen jedoch verwehrt, auch weil das Lattenkreuz einen zweiten Treffer von Künstner verhinderte. So ging es mit einem 2:0 in die Kabinen.

Stadl/Mur findet keinen Anschluss - trotz aller Bemühungen

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Tus St.Peter/K. Juniors das aktivere Team. In der 63. Minute erhöhte Michael Siebenhofer auf 3:0, nachdem er ein Gestocher im Strafraum für sich entschied und den Ball ins leere Tor einschob. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel bereits entschieden.

Der SC Stadl/Mur gelang es jedoch, in der 78. Minute einen Hoffnungsschimmer zu erzeugen. Samuel Hainzl erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1. Trotz dieses Tores blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. In der 82. Minute hätte Hirschbeck beinahe das vierte Tor für die Juniors erzielt, doch sein Schuss wurde erneut auf der Linie geklärt.

In der Schlussphase setzte Sandro Siebenhofer den Schlusspunkt der Partie. In der 87. Minute lief er allen davon und schob gekonnt zum 4:1-Endstand ein. Dieser Treffer besiegelte den verdienten Sieg der Tus St.Peter/K. Juniors und ließ keinen Zweifel an der Überlegenheit der Gastgeber aufkommen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten und bestätigte den 4:1-Erfolg der Tus St.Peter/K. Juniors gegen den SC Stadl/Mur. Mit dieser Leistung haben die Juniors ein deutliches Zeichen in der Gebietsliga Mur gesetzt und ihre Ambitionen unterstrichen - man hat nun erstmals voll angeschrieben. Stadl hält bei weiterhin sechs Punkten und ist auf dem 6. Platz in der Tabelle gereiht.

Bericht Florian Kober

Foto: St.Peter/K

Gebietsliga Mur: St.Peter/K. Juniors : Stadl - 4:1 (2:0)

87 Sandro Siebenhofer 4:1

78 Samuel Hainzl 3:1

63 Michael Siebenhofer 3:0

30 Markus Künstner 2:0

22 Christian Kreis 1:0

