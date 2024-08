TUS Spielberg gewinnt knapp gegen SV Scheifling - Spielberg schreibt erstmals an

Details Montag, 26. August 2024 15:26

Im torreichen Spiel der 3. Runde in der Gebietsliga Mur zwischen TUS Spielberg und SV Scheifling/St. Lorenzen setzte sich das Heimteam am Ende mit 3:2 durch. Die Partie war von Anfang an geprägt von intensiven Zweikämpfen und Torchancen auf beiden Seiten. Spielberg konnte in der Schlussphase den entscheidenden Vorsprung herausspielen und somit die ersten Punkte der Saison sichern.

Frühe Führung und Ausgleich noch vor der Pause

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, dieses Spiel für sich zu entscheiden. In der 12. Minute hatte TUS Spielberg die erste große Chance, als Chima Ariwodo nur knapp am Tor der Gäste vorbeizielte. Nur sechs Minuten später erhielt Spielberg einen Elfmeter, den Christian Wolfsberger sicher zum 1:0 verwandelte.

Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. Bereits in der 21. Minute gelang SV Scheifling der Ausgleich. Raphael Erber nutzte eine Unachtsamkeit in der Spielberger Defensive und erzielte das 1:1. Damit war das Spiel wieder völlig offen und beide Teams kämpften um die Vorherrschaft auf dem Platz. Bis zur Halbzeitpause gab es noch einige Eckbälle und Freistöße, doch beide Mannschaften gingen mit dem Unentschieden in die Kabine.

Spielberg dominiert und sichert den Sieg - endlich angeschrieben

Nach der Pause drückte Spielberg ordentlich aufs Tempo. Schon in der 54. Minute dominierten die Hausherren das Geschehen klar und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der 53. Minute war es schließlich Matej Klaic, der nach einem gelungenen Spielzug die erneute Führung zum 2:1 für Spielberg erzielte. Der Jubel im heimischen Stadion war groß und die Mannschaft von TUS Spielberg ließ nicht nach.

Spielberg hatte weiterhin die Oberhand und drängte auf das nächste Tor. Luca Jagos und Matej Klaic sorgten immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Trotz einer starken Defensivleistung von SV Scheifling gelang es den Gastgebern in der 86. Minute, die Führung auszubauen. Luca Jagos traf zum 3:1 und sorgte somit für eine vermeintlich komfortable Führung.

Doch die Gäste aus Scheifling gaben nicht auf. In der letzten Minute der regulären Spielzeit zeigte Raphael Erber erneut seine Qualitäten und verkürzte auf 3:2. Die letzten Momente des Spiels waren geprägt von hektischen Angriffen der Gäste, doch letztendlich brachte TUS Spielberg den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit diesem 3:2-Sieg sichert sich TUS Spielberg die ersten Punkte der Saison, während SV Scheifling trotz einer kämpferischen Leistung ohne Zähler nach Hause fahren muss. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel. Die Gebietsliga Mur ist heuer wohl sehr ausgeglichen und es wird immer wieder zu überraschenden und knappen Ergebnissen kommen.

Statement zum Sieg gegen Scheifling - Sportlicher Leiter Thomas Wurzinger

„Endlich drei Punkte – das tut richtig gut! Trotz der Ersatzschwächungen hat die Mannschaft stark gespielt, und unsere "jungen Wilden" haben gezeigt, was in ihnen steckt. Das ist ein Beweis für die hervorragende Jugendarbeit, die bei uns geleistet wird. Darauf können wir in Zukunft aufbauen. Auch die hohe Trainingsbeteiligung spiegelt sich im Spiel wider, das war heute deutlich zu sehen.

Gegen Scheifling waren wir über die gesamte Partie hinweg die stärkere Mannschaft, und der Sieg war absolut verdient. Vom Tormann bis zum eingewechselten Ersatzspieler hat jeder eine top Leistung abgeliefert. Nächste Woche wartet mit Gaal ein unberechenbarer Gegner auf uns – man weiß nie genau, was einen dort erwartet.

Unser Ziel für die Saison bleibt ein sicherer Platz im Mittelfeld. Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln und auf die heutigen Leistungen aufbauen. Mit dieser Einstellung und der richtigen Arbeit können wir das erreichen."

Gebietsliga Mur: Spielberg : Scheifling - 3:2 (1:1)

90 Raphael Erber 3:2

86 Luca Jagos 3:1

53 Matej Klaic 2:1

21 Alin Mircea Tocu 1:1

20 Christian Wolfsberger 1:0

