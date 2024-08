400 Zuschauer bei Schöder gegen Frojach - Volksfeststimmung und sechs Tore

Details Montag, 26. August 2024 16:07

Ein mitreißendes Spiel zwischen TUS Schöder und FC Frojach in der Gebietsliga Mur endete mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem der TUS Schöder zunächst in Führung ging, der FC Frojach jedoch dreifach ausgleichen konnte. Besonders in den letzten Minuten der Begegnung kochten die Emotionen über, als beide Teams jeweils noch einmal trafen.

Frühe Führung - 1:1 zur Pause - unterhaltsames Spiel

Das Spiel begann rasant - bereits in der dritten Minute hatte Christian Lackner den ersten guten Abschluss für die Gäste gezeigt, doch sein Versuch blieb ohne Erfolg.

Der Torreigen begann, als TUS Schöder bereits in der sechsten Minute in Führung ging. Andre Mayerhofer verwandelte einen Traumpass von Stuizi auf Höhe des Elfmeterpunkts und schoss den Ball rechts unten ins Tor. Dieser frühe Treffer setzte den FC Frojach sofort unter Zugzwang. Bereits in der dritten Minute hatte Christian Lackner den ersten guten Abschluss für die Gäste gezeigt, doch sein Versuch blieb ohne Erfolg.

Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute tankte sich Christian Lackner durch die Abwehr von TUS Schöder und setzte den Ball ins lange Kreuzeck. Mit diesem sehenswerten Treffer stellte Lackner das Spiel wieder auf Anfang. In der Folge gab es einige Chancen auf beiden Seiten. Kevin von TUS Schöder lupfte in der 43. Minute den Ball über den Torwart, jedoch landete der Ball knapp neben dem Tor.

Spannung bis zur letzten Minute - zwei Tore in der Nachspielzeit

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Die erste nennenswerte Aktion der zweiten Halbzeit kam in der 57. Minute von Schaffer von TUS Schöder. In der 68. Minute führte der Gastgeber einen Dreifachwechsel durch, um frischen Wind in das Spiel zu bringen. Dieser Wechsel zeigte fast umgehend Wirkung.

In der 69. Minute wurde Friedrich Draschl eingewechselt und köpfte nur eine Minute später, nach einer perfekten Hereingabe, den Ball ins Tor und brachte TUS Schöder mit 2:1 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits in der 70. Minute köpfte Tobias Adolf Ferner von FC Frojach zum erneuten Ausgleich ein.

Die Schlussminuten hatten es in sich. In der 90. Minute schoss Friedrich Draschl erneut ein Tor und stellte die Führung für TUS Schöder wieder her. Die Fans des Heimteams waren außer sich vor Freude. Doch diese Freude wurde nur eine Minute später gedämpft, als Raphael Krenn für den FC Frojach den Ball zum 3:3-Endstand ins Netz beförderte. Die vier Minuten Nachspielzeit reichten nicht mehr, um eine Entscheidung herbeizuführen, und so endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Das Spiel war geprägt von starken individuellen Leistungen und spannenden Spielzügen. Beide Teams zeigten großen Einsatz und verdienten sich das Unentschieden. TUS Schöder und FC Frojach können auf ihre Leistungen stolz sein, denn sie haben den Zuschauern ein aufregendes Fußballspiel geboten.

Statement von Trainer Jörg Schuchnigg nach dem Unentschieden gegen TuS Schöder:

„Das Unentschieden gegen TuS Schöder war ein gerechtes Ergebnis in einem hart umkämpften Derby. Wir haben dreimal einen Rückstand aufgeholt, was die großartige Moral unserer Mannschaft zeigt. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle haben wir uns nie aufgegeben und bis zum Schluss alles gegeben. Das spricht für den Charakter und den Zusammenhalt des Teams.

Mit 400 Zuschauern, darunter 150 Auswärtsfans, war es eine tolle Kulisse. Ein großer Dank geht an unsere treuen Fans, die uns auch auswärts so zahlreich unterstützen. Eure Unterstützung ist für uns enorm wichtig und gibt uns den zusätzlichen Schub, den wir in solchen Spielen brauchen.

Nun richten wir den Blick auf das nächste Derby gegen Krakaudorf. Wir konnten das letzte Duell für uns entscheiden, aber wir wissen, dass es auswärts in Krakaudorf immer eine Herausforderung ist. Doch wir sind im Aufwind und haben großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Die Trainingsbeteiligung ist hervorragend – wir haben regelmäßig reichlich Spieler im Training, was uns die Möglichkeit gibt, intensiv zu arbeiten und uns optimal vorzubereiten.

Wir werden die nächsten Tage nutzen, um uns gut auf das kommende Spiel einzustellen und wollen in Krakaudorf erneut punkten. Die Mannschaft ist bereit, den positiven Trend fortzusetzen.“

TUS Raika Neuwirt Schöder: Michael Rissner, Sebastian Pistrich, Lukas Staber, Kevin Prieling, Simon Stoff, Alex Schaffer, Sergiu-Adrian Martin, Andreas Stolz, Tobias Stolz, Andre Mayerhofer, Gerald Klünsner (K)

Ersatzspieler: Benedikt Pistrich, Friedrich Draschl, Elias-Noel Schweiger, Raphael Miedl-Rissner, Matheo Berger, Lukas Mayerhofer

Trainer: Cicero Aparecido De Almeida

- Frojach FC: Ivo Stojcevic, Raphael Krenn, Stefan Zirker, Pascal Streibl, Marco Gruber, Marcel Seebacher, Gregor Kobald, Christian Lackner, Dominik Jesner (K), Jonas Michael Schiffer, Matthias Hauck

Ersatzspieler: Julijan Grgic, Sandro Staber, Nico Judmaier, Martin Tobernigg, Manuel Gritz, Tobias Adolf Ferner

Trainer: Jörg Schuchnigg

Gebietsliga Mur: TUS Schöder : Frojach - 3:3 (1:1)

93 Raphael Krenn 3:3

91 Friedrich Draschl 3:2

70 Tobias Adolf Ferner 2:2

69 Friedrich Draschl 2:1

22 Christian Lackner 1:1

6 Andre Mayerhofer 1:0

