Umkämpftes Unentschieden zwischen Knittelfeld und St. Georgen

Details Montag, 26. August 2024 23:19

In einem aufregenden Spiel der 3. Runde der Gebietsliga Mur trennten sich der ESV Knittelfeld KM II und der USC St. Georgen/J. mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie bot sowohl starke Defensivleistungen als auch einige spannende Offensivaktionen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel in den letzten 30 Minuten zu einem wahren Krimi, in dem beide Teams ihre Chancen nutzen konnten. Schon früh musste Knittelfeld auswechseln.

Erste Halbzeit ohne Tore - stabile Abwehrreihen

Das Spiel begann mit einer ersten Gelegenheit für die Gäste aus St. Georgen. Bereits in der 5. Minute bekamen sie einen Freistoß zugesprochen, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Im Verlauf der ersten Halbzeit gab es kleinere Chancen für beide Seiten, doch keine Mannschaft konnte diese in Zählbares ummünzen. In der ersten halben Stunde verlief das Spiel relativ ruhig und beide Teams ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten.

Bis zur Halbzeitpause blieb es dabei, dass keine der beiden Mannschaften ein Tor erzielen konnte. Die Defensivreihen standen stabil und ließen keine größeren Torchancen zu. Es war ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Seiten darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen.

Spannung in der zweiten Halbzeit - am Ende des Spiels gibt es eine Punkteteilung

Die zweite Halbzeit begann zunächst ähnlich verhalten, doch mit zunehmender Spieldauer erhöhten beide Teams den Druck. In der 59. Minute kam es dann zum ersten großen Aufreger des Spiels. Die Gäste aus St. Georgen bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Markus Reichsthaler trat an und verwandelte eiskalt zum 0:1 für USC St. Georgen. Die Führung für die Gäste setzte die Knittelfelder unter Druck und zwang sie, mehr in die Offensive zu investieren.

Nur drei Minuten später, in der 62. Minute, gelang dem ESV Knittelfeld KM II der Ausgleich. David Lackner erzielte das 1:1 nach einer schönen Kombination. Dieses Tor gab den Gastgebern neuen Auftrieb und die Partie wurde zunehmend intensiver. Beide Mannschaften kämpften nun verbissen um den Siegtreffer.

In der 71. Minute zeigte der Knittelfelder Torwart Stralleger eine sensationelle Parade, die seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand bewahrte. Diese starke Leistung hielt das Spiel offen und ermöglichte es den Knittelfeldern, weiterhin auf den Sieg zu hoffen. Bis zum Abpfiff in der 90. Minute blieb es bei diesem ausgeglichenen Spielstand.

Schlussendlich endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden, das dem Spielverlauf gerecht wurde. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und boten den Zuschauern eine spannende zweite Halbzeit. Der ESV Knittelfeld KM II und der USC St. Georgen/J. können jeweils einen Punkt aus dieser Begegnung mitnehmen und auf den positiven Aspekten ihrer Leistung aufbauen.

Aufstellungen: Paco Montage Knittelfeld Juniors KM II: Stefan Strallegger, Daniel Pejic, Shahzeb Shahid, Bujar Haziraj, Dominik Frank, Lukas Travnsek, David Lackner, Dalibor Tomic (K), Marius Bud, Niklas Gally, Semir Jasic

Ersatzspieler: Stefan Cosic, Sejdi Daka, Rami Barakat, Markus Ivkic, Alexander Gutnik, Dominik Wenninger

Trainer: Marvin Peinhopf

- USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Jan Mirzo, Markus Reichsthaler, Stefan Mitterhuber, Gernot Pfeiffenberger, Lukas Gassner, Dominik Wieser, Ioan-Danut Dragoi

Ersatzspieler: Luca Emilio Johann Steiner, Christian Egger, Gabriel Walter Romirer, Benjamin Dobida, David Tomic, Petar Ilic

Trainer: Marius Gheorghe Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: ESV Knittelfeld KM II : St. Georgen/J. - 1:1 (0:0)

62 David Lackner 1:1

59 Markus Reichsthaler 0:1

