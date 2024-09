Spannung bis zum Schluss: TUS Schöder siegt knapp in St. Peter/J.

In einem packenden Spiel der vierten Runde der Gebietsliga Mur konnte sich der TUS Raika Neuwirt Schöder knapp mit 2:1 beim USV St. Peter ob Judenburg durchsetzen. Die Gäste gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Trotz eines Anschlusstreffers von Toni Alar und einer aufopferungsvollen Schlussphase reichte es für die Gastgeber nicht zum Ausgleich.

Gäste mit früher Führung

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der zwölften Minute nutzte der TUS Schöder seine erste wirkliche Chance. Nach einem schnellen Angriff traf Schaffer zum 1:0 für die Gäste. Der USV St. Peter versuchte zu antworten, doch ein Schuss von Stocker aus 20 Metern konnte vom Schöderer Keeper im Nachfassen entschärft werden.

In der 18. Minute hatte Sattler die große Chance zum Ausgleich, als er nach einem Eckball per Kopf die Latte traf. Der Nachschuss von Hartleb ging jedoch weit über das Tor. Die Gäste nutzten ihre nächste Gelegenheit eiskalt. In der 35. Minute erzielte Staber nach einem schnellen Konter das 2:0 für den TUS Schöder. St. Peter hatte kurz vor der Halbzeit noch eine Möglichkeit, doch ein Schuss konnte von Reif zur Ecke geklärt werden.

Alar macht Spiel wieder spannend

Nach der Pause kam der USV St. Peter deutlich engagierter aus der Kabine. In der 60. Minute kam Auinger nach einer Ecke mit dem Kopf zum Abschluss, verfehlte jedoch knapp das Tor. Pojer hatte in der 70. Minute die Chance zum Anschlusstreffer, als er den gegnerischen Torhüter umkurvte, doch sein Schuss ging links vorbei.

In der 72. Minute wurde die Mühe des Heimteams belohnt. Nach einer präzisen Hereingabe von Doupona konnte Alar per Kopf das 1:2 erzielen. Der Anschlusstreffer brachte neue Hoffnung, und der USV St. Peter erhöhte den Druck. In der 85. Minute schoss Alar knapp rechts am Tor vorbei, eine weitere große Chance blieb ungenutzt.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren Unterbrechungen. In der 89. Minute wurde Stocker nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was die Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen späten Ausgleich weiter schmälerte. Die Gäste aus Schöder versuchten, die Führung über die Zeit zu retten.

Nach insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 2:1-Sieg für TUS Schöder. Trotz einer engagierten Leistung und zahlreicher Chancen in der zweiten Halbzeit konnte der USV St. Peter den Rückstand nicht aufholen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jules (3830 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jules mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.