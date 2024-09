USV Krakaudorf schießt den FC Frojach mit 6:0 vom Platz

Details Sonntag, 01. September 2024 01:52

Der USV Krakaudorf feierte einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen den FC Frojach in der vierten Runde der Gebietsliga Mur. Von Beginn an dominierten die Gastgeber die Partie und ließen den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Krakaudorfer mit 3:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Die Frojacher kämpften bis zum Schluss, konnten jedoch keinen Treffer erzielen.

Erste Halbzeit: Krakaudorf setzt Zeichen

Das Spiel begann mit einer frühen Druckphase des USV Krakaudorf. In der 2. Minute hatte Pirker die erste große Chance, verpasste jedoch das Tor. Kurz darauf, in der 4. Minute, musste Schattner im Tor der Krakaudorfer die erste Chance der Gäste parieren. Die Heimmannschaft ließ sich davon nicht beirren und setzte weiterhin auf Angriff. In der 7. Minute war es dann soweit: Ein Eckball von Krakaudorf führte zum 1:0 durch Mario Pirker, bei dem der Gästekeeper unglücklich wirkte.

Der FC Frojach versuchte, zurück ins Spiel zu finden, aber ihre Chancen blieben ungenutzt. In der 10. Minute schoss Jesner aus der Distanz über das Tor. Auf der anderen Seite vergab Hlebaina eine weitere Großchance für Krakaudorf. In der 20. Minute setzte Moser den Ball knapp neben das Tor, doch die Gastgeber ließen nicht nach. Kogler verhinderte mit einer starken Rettungsaktion in der 16. Minute einen gefährlichen Angriff der Frojacher.

Die Dominanz der Krakaudorfer zahlte sich weiter aus: In der 37. Minute erhöhte Fabian Weißenbacher auf 2:0, indem er den Ball perfekt über den Torhüter lupfte.

Und nächste Chance Krakaudorf! Hlebaina knapp über die Latte. Stephan Stolz, Ticker-Reporter

Kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, konnte Hlebaina auf 3:0 erhöhen, nachdem Zirker im Tor der Gäste zunächst noch glänzend pariert hatte. Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Krakaudorf bleibt dominant

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete: Krakaudorf drückte auf das nächste Tor. In der 49. Minute zeigte Zirker eine schöne Parade gegen einen Schuss von Weißenbacher. Doch es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft erneut zuschlug. In der 58. Minute erzielte Rafael Selman Lindschinger mit einem Freistoß das 4:0, perfekt ins Kreuzeck.

Nur zwei Minuten später, in der 60. Minute, traf erneut Fabian Weißenbacher zum 5:0 und ließ die Fans ein Schützenfest feiern. Die Gäste aus Frojach bemühten sich weiterhin, einen Ehrentreffer zu erzielen, doch ihre Versuche blieben erfolglos. In der 62. Minute verhinderte Schattner mit einer Glanzparade einen möglichen Treffer der Gäste.

Die Fans rufen bereits: SCHÜÜÜÜTZENFEST Stephan Stolz, Ticker-Reporter

In der 78. Minute fiel schließlich das letzte Tor des Spiels. Ein schöner Lupfer von Moser wurde von einem Frojacher Abwehrspieler geklärt, doch der Ball prallte unglücklich vom Rücken von Lindschinger ins Tor. Somit stand es 6:0 für Krakaudorf. In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige Chancen für die Heimmannschaft, doch sowohl Lindschinger als auch Pirker scheiterten in der 90. Minute im Eins-gegen-Eins gegen Zirker.

Der FC Frojach zeigte sich bis zum Schluss kämpferisch, konnte jedoch keinen Treffer mehr erzielen. Der Schlusspfiff ertönte in der 96. Minute und besiegelte den klaren 6:0-Erfolg für den USV Krakaudorf. Die Gäste müssen sich nun auf ihr nächstes Spiel vorbereiten, während die Krakaudorfer ihren verdienten Sieg feiern können.

Bericht Florian Kober

Foto: Krakaudorf

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : Frojach - 6:0 (3:0)

78 Rafael Selman Lindschinger 6:0

60 Fabian Weißenbacher 5:0

58 Rafael Selman Lindschinger 4:0

40 David Hlebaina 3:0

37 Fabian Weißenbacher 2:0

7 Mario Josef Pirker 1:0

